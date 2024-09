Tagasi 19.09.24, 08:57 Masinatööstus Konesko ostis koostööpartneri Elektrimootoreid valmistav masinatööstus Konesko ostis ühe koostööpartneri ja sellega koos ka tehase Tartus, rääkis firma juht Mart-Järvo Hirtentreu.

Masinatööstuse Konesko juht Mart-Järvo Hirtentreul. Foto: Liis Treimann

Ettevõte, mis osteti, on OÜ Ferkraft, kus Hirtentreu sõnul töötab kuskil 15 inimest. Firma on olnud Konesko pikaaegne koostööpartner.

“Väga tublid inimesed ja me näeme selles potentsiaali,” lausus ta. Hirtentreul ütles, et praegu peab investeerima ja minimaalne investeering peaks katma aasta kulumi. Miks ikkagi Konesko sellise investeeringu tegi ja kas praegu on turul palju ostukohti?

Äripäev kirjutas mõned kuud tagasi, et Eesti tehased võidavad USAs vastu võetud otsusest keelata kraanades Hiina tehnoloogia. Kas seda mõju on juba tunda. Sarnaselt konverentsi lavalaudadel räägituga uurime ka Hirtentreult, mida võtab suurtööstur arvesse uut aastat planeerides ja milliseks hindab ta tööstuse lähitulevikku.

Intervjueeris Mai Kroonmäe.

