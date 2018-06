Tööstushoonetest väljakasvanud loftid

Endistesse vabrikuhoonetesse ehitatud loft-tüüpi korterid ühendavad mineviku ja oleviku – eksponeerides katmata tööstuslikke materjale ning modernseid viimistlusmaterjale.

Korteri põrandapind võib küll olla väike, kuid kui lagede kõrgus on suur, siis magamisosa või magamistoad ehitatakse lae alla. Tihti algab selles ruumi osas lae kõrgus 1,6 meetrist, kuid see pole elanike jaoks probleem. Ollakse nõus loobuma mõningatest mugavustest selle nimel, et kesklinnas elada.

“Loft on kindlasti omane just suurlinnadele, kus inimesi palju ja elamumaad juurde ei võlu,” märkis Karm&Krtistianson sisearhitekt Lilia Kristianson. Loftid asuvad enamasti vanades kortermajades ja endistes tööstushoonetes, kus on kõrged laed ning kogu olemasolev ruum kasutatakse maksimaalselt ja otstarbekalt ära.

Sisearhitekt Mari-Liis Raudjärve sõnul on loft-tüüpi korter kõrge, tihti mitme tasapinnaga, kus ühte avatud ruumi on kokku paigutatud erinevad funktsioonid. "Loft-tüüpi korter asub majas, mille algne funktsioon pole olnud eluruum,” kirjeldas ta loftide olemust. “Enamasti on tegemist tehase või vabrikuhoonetega. Kõrgust peaks ruumil olema vähemalt nii palju, et sinna on võimalik ehitada teisele tasapinnale näiteks magamislavats, seega saab lofti mõistet laiendada ka uusehitusele,” lisas ta.

Tutvu ajastu stiiliga

“Kortermaja sisearhitektuurne kontseptsioon peaks harmoneeruma maja arhitektuuri ning keskkonnaga, kus konkreetne objekt asub. Seega ka loft-tüüpi korteri sisustamisel lähtun eelkõige maja ajaloost, uute hoonete puhul arhitekti visioonist,” lausus Kristianson.

Kindlasti annavad arendajad omapoolse sisendi, kes on konkreetse arenduse potentsiaalne klient ning millise hinnaklassiga korterid planeeritud on. Kui keegi hakkab iseseisvalt ajaloolises majas korterit sisustama, siis Kristianson soovitab tuhnida arhiivides ning tutvuda ka konkreetse ajastu stiiliga. “Kindlasti ei tähenda see seda, et korter peaks olema sisustatud vana ajastu kohaselt, aga vahel saab inspiratsiooni näiteks põranda- või ukseliistu profiiliks, ukse käepideme valikul või kasvõi soetada mõni ajastutruu valgusti,” lisas ta.

Endistesse tööstushoonetesse ehitatud loftid on pigem jõulise, kuid minimalistliku joonega. Ka sinna võiks võimalusel väikese nüansina sisse tuua mõne ägeda detaili tööstusettevõtte ajaloost ja varamust. Tegemist võib olla näiteks antud hoone ajaloolise fotoga raamis vms. “Uusarenduse loftid on tavapäraselt suhteliselt neutraalselt viimistletud, mis annab sisustamisel palju erinevaid võimalusi, kuid nagu enne mainisin, tuleks siiski ühtse terviku huvides lähtuda hoonest endast, keskkonnast, lisada sellele oma sisustuse ja disaini eelistused ja nii sammhaaval meelepärane lõpptulemus vormida,” selgitas Kristianson.

Planeerimisel arvesta kõrgusega

Sisearhitekt Mari-Liis Raudjärv soovitas loft-tüüpi korteri sisustamisel silmas pidada peamiselt seda, mida iga kodu sisustamisel – planeerida tuleks nii, et endal oleks hea ja mugav seal elada. “Kui hakatakse nullist planeerima, siis võikski arvestada kõrgust ja moodustada erinevaid tasapindu. Vannituba ei saa teha väga kõrget, kööginurk ja koridor ei pea ilmtingimata väga kõrged olema. Nende kohale saab siis näiteks magamis- või töö ruumi(d) planeerida. Aga kõik oleneb ikka konkreetsest interjöörist, inimeste arvust ja spetsiifilistest vajadustest,” selgitas ta.

Kõrgetes loftides on enamasti ülisuured ja kõrged aknad ning Raudjärv soovitab need jätta eksponeerituks. “Seal peaks olema elutuba, mis ulatubki kõrgustesse. Kõige kriipivamad on need interjöörid, kus on väga põnevast ruumist tehtud lihtsalt kaks korrust, mõlemad standardkõrgustega. Selliseid maju on küll meil Eestis. Sisuliselt tähendab see seda, et kõik ilus ja huvitav on rikutud ja enamasti arendaja on lihtsalt ühe karbi kokku klopsinud, kus on võimalikult palju põrandapinda,” nentis ta.

Rääkides sellest, milliseid võimalusi annab loft-tüüpi korteri sisustamine sisekujundajale, lausus Raudjärv, et kui me räägime just klassikalisest loftist, siis eelkõige on seal võimalus kasutada materjale, mida reeglina kodu tingimustes ei kasuta. “Industriaalsed, ka fassaadi jms materjalid. Üldilme ei pea olema nii viimistletud ja puhas. See tähendab, et kvaliteetselt tuleb ehitada, aga kuna ruumi on rohkem, eriti just kõrgusesse, kuhu käega ei ulatu katsuma, siis võivad materjalid olla ka sellised, mis puudutades just kõige sõbralikumad pole.”

Loft-tüüpi korterite kõrgete akende katmiseks soovitas ta paigaldada juba ehituse käigus elektrijuhtmestiku, mis võimaldaks mootorite kasutamist. “Vastavalt siis, kas soovitakse veidi varjata või pimendada. Kas kasutatakse ruloosid või kardinaid, on juba üldkontseptsiooni ja maitse küsimus. Aga kõrgete akende puhul katteid käsitsi ette-eest ära või üles-alla kiskudes võib olla piinarikas. Seega võiks eelnevalt kõike planeerida,” kõneles Raudjärv.