Ericssoni personalijuht: meeskonnatunne on väga oluline

Ericsson Eesti personalijuht Katri Jürine on uhke, et töötajate rahuloluindeks on viimase nelja aasta jooksul neli punkti kasvanud. Foto: LIIS TREIMANN

Mida aeg edasi, seda enam nähakse ettevõtte kasvuvõimekust töötajaid kaasavas juhtimissüsteemis, mitte hierarhilises juhtimises. Ericsson on sellise põhjamaise demokraatliku juhtimisstiili musternäide, kirjutab 5. septembril Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Minu karjäär.

Ericsson Eesti on ettevõte, kelle juhtimis- ja rahuloluindeks on laes ning kes pälvis paar aastat tagasi töötajate tagasiside põhjal ka Unistuste Tööandja tiitli. Ericssoni personalijuht Katri Jürine meenutab, et kui ta ettevõttes üheksa ja pool aastat tagasi alustas, siis päris kõik veel nii Rootsi töökultuurile omane polnud. „Mulle tundus, et töötajate ootus oli siis teine – kõrgemalt öeldakse ja nemad teevad. Küsimus oligi, et kuidas seda murda,“ vaatab Jürine tagasi ja lisab, et mõnikord küll kaevatakse, et koosolekuid on liiga palju, et millal siis tööd jõuab teha. Samas ei saaks teisiti kõigi arvamust ja tagasisidet kuulda.