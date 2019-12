Massilugejat köidab elulisus, pinnapealsus ja meelelahutuslikkus

Tiina Ristimets Foto: Olga Makina

Eesti raamatuturg on muutumises. Ühelt poolt jätkub tiraažide langus, mida püütakse maandada uute nimetuste arvu suurendamisega. Teisalt on turu muutumine seotud ka inimeste lugemisharjumuste muutustega, kirjutab kirjastuse Pilgrim omanik Tiina Ristimets Äripäeva tellijatele 6. detsembril ilmunud erilhes Trükitööstuse ja kirjastuste TOP.

Inimesed on harjunud täitma oma vaba aega ka muudest multimeedia formaatidest tuleva meelelahutusega. Infot tuleb igalt poolt palju ja seda saadakse kergelt kätte. Aeg on võti ja tarbitakse seda, mis on mugav ja kiire.

Et minna raamatupoodi ja teada, mida sa lugeda soovid, on juba tõsine ettevõtmine. Peale on tulnud uus žanr, mida kirjastajad omavahel nimetavad kommerts- või meelelahutuskirjanduseks. Tihti tehakse just selles valdkonnas tulemusi, sest seda ostab massilugeja, kes muidu raamatuid väga ei loe. Need raamatud on oma sisult elulised, tihti pinnapealsed ja meelelahutuslikud käsiraamatud, mille autoriteks pole kirjanikud.

Määravaks on neil ka lehekülgede piiratud arv, mõistlik hind ning korralik turundustugi. Siiski on heameel tõdeda, et aasta edetabelites näeme endiselt ka oma heade kirjanike Hargla, Õnnepalju ja Kivirähki raamatuid.

Pilgrimi selle aasta lemmikuteks pean isiklikult kevadel ilmunud 2018. aasta parima koolitaja Alar Ojastu raamatut “Ratsionaalne emotsionaalsus” ning nüüd sügisel Baruto “ Rääkimata lood” ilmumist. Mõlemad inspireerivad enesearengu ja edulood. Baruto raamatuga plaanime kindlasti minna ka Jaapani raamatuturule.