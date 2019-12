Trükitööstus areneb tõusvas trendis

Digitrükk võimaldab trükkida ühes tiraažis etikettidele mitmesugust infot, nagu näiteks teksti, numbreid, koode. Iga etikett võib olla eelmisest erinev. Foto: Data Print

Eesti trüki- ja pakenditööstus hoiab oma positsiooni, samal ajal kui Euroopa trükitööstus tervikuna on väikeses languses, kirjutab Eesti trüki- ja pakenditööstuse juht Katre Savi 6. detsembril Äripäeva tellijatele ilmunud Trükitööstuse ja kirjastuste TOPi eriväljaandes.

“Eesti trükitööstus on võrreldes naabritega suutnud elektroonilise meedia peale­tungile hästi vastu pidada­, efektiivsust on parandatud, müügimaht on säilitatud. Tõusvas trendis edeneb pakendite pool, kus hõivatuse arv on viimase viie aastaga püsinud sama, kuid müük on kasvanud enam kui 30%,” kommenteeris sektori arenguid ASi Metaprint tegevjuht ja Eesti trüki- ja pakenditööstuse liidu volikogu esimees Martti Lemendik.