Modernne köök tähendab praegusel ajal käepidemevaba kööki.

Ka lennukad köögiideed vajavad disaineri kätt

Köök on kodu süda, mistõttu tuleb kõik mööbli ja paigutusega seonduv hoolikalt läbi mõelda. Disaineri kaasamine on alati mõistlik, kuna see aitab vältida vigu, mis võivad tekkida iseseisval köögimööbli planeerimisel, kirjutab värske Sisustaja.

Kui nägemus uuest köögimööblist puudub, tasub nõu pidada spetsialistiga, kes peale köögidisaini oskab kaasa rääkida ka kommunikatsioonide planeerimise asjus. Muidugi on alati hea ka ise ennast erinevate võimalustega kurssi viia, sest siis läheb disaineriga kohtudes kogu tellimise protsess kiiremini ja sujuvamalt. Mööblimasina tegevjuhi Ergo Laineeme sõnul pakuvad nemad oma klientidele ka disaineri koju tellimise võimalust, mis sisaldab muu hulgas köögiprojekti esialgset ja lõplikku disaini 2D- või 3D-vaates.