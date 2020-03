Sellel aastal andis Amserv Grupp välja kolm stipendiumit. Stipendiumi said Janis Stazdins (vasakul) ja Marko Jürgens, Andre Uusen (keskel) sai stipendiumi teist aastat järjest ja käib nüüdseks ka Amservis tööl.

Igale praktikandile isiklik mentor "sempai"

Amserv Grupi üks eesmärke on toetada ja julgustada noori ning sealhulgas just ametikoolides õppivaid õpilasi, kes on valinud oma erialaks autonduse valdkonna, kirjutas 3. märtsil Äripäeva tellijatele ilmunud eriväljaanne Koolilõpp ja praktika.

Meie ettevõtte missioon näeb muu hulgas ette, et noortel tekiks suurem huvi autosektoris töötamise vastu ning üha rohkem noori valiks enesearenduseks ja õpinguteks autonduse valdkonna. Me soovime, et noored jätkaksid pärast õpinguid tööd õpitud erialal ning et erialane töökoht leitaks Eestis, mitte välismaal.

Praktikakohtade pakkumist noortele õpilastele peame väga oluliseks sellepärast, et koolist saavad noored küll algteadmised, kuid spetsiifilisemad ja elulisemad teadmised tulevad ikka ettevõttest ja seda ennekõike igapäevase töö käigus. Ettevõtetel on siin toetav roll, et õpilastel tekiks praktika käigus veel suurem huvi ja tahtmine oma õpitud valdkonnas jätkata, ennast arendada ja oma unistusi realiseerida.

Amserv on panustanud autonduse valinud noorte tulevikku mitmeti. Näiteks anname juba mitu aastat välja Amservi stipendiume erinevates Eesti ametikoolides, et tunnustada ja märgata noori andekaid õpilasi.

Amservi autoesindustes praktikal olles on noored jäänud rahule nii praktikaprogrammi kui ettevõtte missiooniga ning paljudest praktikantidest on saanud meie tänased töötajad. Lisaks ettevõtte pehmetele väärtustele on praktikantidele väga palju huvi pakkunud Toyota innovatiivsed ja tulevikku suunatud hübriidautod. Toyota on maailmas juhtivaid ja innovatiivsemaid autotootjaid, niisamuti Amserv Baltikumi tuntumaid autoettevõtteid, mille kuvand on positiivne ja tulevikku vaatav. Selle tõttu soovivad paljud noored end kurssi viia moodsa tehnoloogia arengutega ning need on kindlasti põhjused, miks nõudlus Amservi praktikakohtadele on suur.

Esimene praktikakoht mängib noore elus suurt rolli

Et praktika pakuks positiivset kogemust teeme koostööd kutsehariduskoolidega, et paremini mõista koolide ja praktikantide ootusi ettevõttele. Ettevõtetel on väga suur roll, et praktikant tunneks ennast praktikakohas hästi ja oodatuna. Esimene praktikakoht mängib noore õpilase elus suurt rolli ja selle põhjal võib noor otsustada, kas ta tahab tulevikus antud valdkonnas jätkata või mitte. Amservi eesmärk on lisaks valdkonnateadmistele suurendada ka noorte usku oma erialavalikusse ja sütitada neid tahet saada oma ala parimaks.

Järgime Amservis Jaapani kultuuri, kus igale praktikandile on meie ettevõtte poolt määratud personaalne mentor „sempai“, kelle ülesanne on praktikanti ehk õpilast „kohai“ praktika ajal nõustada, toetada ja suunata.

Hea töö ei jää tunnustamata

Oleme üritanud vastu võtta võimalikult palju praktikante, et pakkuda praktikakogemust ühes Baltikumi suurimas ja edukamas autoettevõttes. Oma valikuid tehes peame lähtuma erialast (tehnik, maaler jne), praktika sooritamise ajast ja vabadest praktikakohtadest.

Praktika sooritamise aeg sõltub sellest, mis eriala ja mitmenda kursuse õpilane soovib praktikale tulla. Seega on praktika sooritamise aeg ja praktikantide arv muutuv.

Praktikaprogrammid ehk ootused ettevõtetele on koolide poolt välja töötatud ja neid ka praktika käigus järgime. Kuid programmist üksi jääb väheks – ettevõtte roll on innustada ja julgustada noort õpitud erialaga siduma.

Hea ja tulemuslik töö ei jää Amservis kunagi märkamata ja kui praktikant väärib tunnustamist, siis oleme seda ka teinud. Praktikaleping võib viia ka töölepinguni, et saada Amservi pereliikmeks.