Restoranitest: Läänemere-äärne Riviera

Maarjamäele on tekkinud hubane prantsusepärane restoran. Foto: Raul Mee

Maarjamäe lossi restoran on läbi teinud ümbersünni. Minimalistlikust kõledavõitu muuseumisööklast on saanud hubane brasserie Riviera Palais.

Gurmaanina on raske mitte olla frankofiil, seetõttu vaimustun igast natukenegi prantsusepärasest söögikohast, mis meil uksed lahti teeb. Imitatsioon loomulikult originaali ei asenda, aga abiks seegi, eriti koroonaajastul. Brasserie’ks nimetatakse prantsuskeelses keele- ja gastronoomiakultuuris söögikohti, mis jäävad bistroode ja restoranide vahepeale. Tartus on küll üks patisserie, aga brasserie’sid minu teada seni ei olnud, nii et tere tulemast, Prantsusmaa!