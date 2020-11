Restoranitest: nurgatagune tailane raudtee lähedal

Tallinn-Väikse jaama lähedal asuv Siiam on lihtne, aga autentne Tai restoran. Foto: Raul Mee

Siiamisse juhuslikult ei satu, sinna jõuavad ainult asjasse pühendatud. Või need, kes on Eesti Ekspressist lugenud Siim Nestori artiklit söögikohtadest, kus kõik käivad, aga mida sina ei tea.

Tallinn-Väikse jaama ümbrus on üpriski pime. Siiami leidmiseks pean kasutama Google’i kaarti. Tühi restoraniterrass tuletab meelde, et suvi on kaugele maha jäänud ja järgmine ei tule veel niipea. Siiamist välja tulles, soojad maitsed veel keelel, ei tundu aga meie novembergi enam väga kole.