“Me suudame ka kodust tööd teha!”

Foto: Julia-Maria Linna

Viimasel ajal on ühisrahastusportaalid välja andnud teateid, et koroonaviiruse mõjud nende meeskonnale on piiratud. Nad kõik suudavad kodust tööd teha ja seega on platvormide toimimine väga hästi tagatud.

Pange nüüd korra uuesti tähele seda trendi: me suudame kodust tööd teha! Minulgi on tore kodus istuda ja börsigraafikuid internetist jälgida. Samas tekib küsimus, kas Crowdestate, Estateguru ja teised ärilaenudele keskenduvad ühisrahastusportaalid peaksid olema murelikud? Kui kõik saavad kodust tööd teha, siis milliseid projekte siin enam arendada on vaja? Rahvas ju kontorisse kokku enam tule.