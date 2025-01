Tagasi 28.01.25, 15:01 Kaotasin päevaga 25 000 eurot, kuid tees veel peab Esmaspäevase börsipäevaga, kui kiibitootja Nvidia turuväärtus kahanes rekordilised pea 600 miljardit dollarit, kadus minu portfellist 25 000 euro eest väärtust. Õudne rekord, kuid paanikat see minus ei tekita.

Alles nädal tagasi soetasin uue portsu Nvidia aktsiaid juurde. Foto: Reuters/Scanpix

Eile lugesid kõik uudisteagentuurid hoolega kokku, kui palju mõni aktsia on ühe päevaga turuväärtuses kaotanud. Nvidia tegi uue rekordi, selge see, aga eelmised rekordidki on üsna huvitavad. Nvidia on teinud kümnest suurimast päevasest turuväärtuse kaotamisest kaheksa ja kõik need kas tänavu või mullu – vaat milline aktsia! Ligilähedale on pääsenud vaid Meta 251 miljardi ja Amazon 206 miljardi dollari suuruse kukkumisega 2022. aastal.