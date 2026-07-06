Roostetav Saksa sõjamasin köidab minu tähelepanu

Rheinmetall oli aastaid Euroopa relvastumise lipulaev. Venemaa sõja tuules kihutas aktsia viie aastaga ligi 1300 protsenti kõrgemale, kuid tänavu on hoog raugenud ja varasemale särale tekkinud esimesed roosteplekid. Just see muudab aktsia minu jaoks huvitavaks.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks pidas turg Rheinmetalli kukkumist palju tõsisemaks kui ühe suure fregatilepingu ärajäämist;
- kuidas selgitavad analüütikud, kas kaitseaktsiate nõrkus on ajutine müra või märk suuremast pöördest sektoris;