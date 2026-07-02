AI-buum kogub varjus riske, mida nihutatakse pensionäride õlgadele

Nvidia aasta alguse tehing on saanud kriitikat ning see on pannud ka mind muretsema, et AI-sektoris on riskid kuhjunud. Samal ajal on esile kerkinud loovad finantstrikid, millega viiakse riskid pensionäride õlgadele.

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artiklit lugedes teada: kuidas Nvidia ja xAI tehingus risk ettevõtete bilansist eemale nihutatakse;

miks Michael Burry hinnangul võivad AI-buumi finantsskeemid jõuda lõpuks pensionäride rahani;