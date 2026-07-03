Mullusel Investeerimisfestivalil kõlanud aktsiaideed panid mind kahetsema

Täna algava Investeerimisfestivali eel tahtsin kontrollida, kas sealseid raketihoiatusi tasub kuulata. Kui oleksin mullu lisaks aktsiasümbolite üles kirjutamisele neid ka ostnud, istuksin siin täna palju rahulolevama näoga.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:
- millised mullusel InvesteerimisFestivalil kõlanud aktsiaideed osutusid tagantjärele kõige edukamaks;
- kuidas kommenteerisid Meelis Maasik ja Tarmo Tanilas turuolukorda ning millised nende vihjed kõige paremini töötasid;