Loovkirjutamine pole ainult turundajate pärusmaa

Nüüd võiks arvata, et tegu on reklaamiagentuuride copywriter'itele ja muudele loovinimestele mõeldud pöördumisega? Ei ole. Tänapäeval valgub reklaamiteadmine järjest enam reklaamiagentuuridest rahva sekka.

Uku Nurk on pikaaegse reklaamiagentuuri töökogemusega loovjuht.

See on loomulik, kuna üha rohkem ettevõtteid kirjutab endale ise reklaame ja loovtekste. Ma ei mõtle siin ainult jõululuuletusi või naljakaid sünnipäevakaarte, vaid blogipostitusi, kodulehe sisutekste, sotsiaalmeediapostitusi ja reklaamide tekste. See aga eeldab ideede genereerimist ja strateegilist mõtlemist.

Lisan siia kolm ametit, mille puhul ei tundu esialgu, et loovkirjutamise oskus oleks vajalik. Tegelikult aga on.

1. Tegevjuht

Jah, lugesite õigesti – tegevjuht. Kui reklaame luuakse ettevõtte sees, peab ju olema keegi, kes reklaame loob. Väiksematel firmadel on sageli turundusjuht ja tegevjuht ühes isiksuses. Tegevjuhtidel on üldiselt ka ettevõtte tulevikuplaanidest kõige selgem nägemus, mistõttu võiksid nad olla just need kõige õigemad inimesed reklaame kirjutama. Loovkirjutamine vajab siiski ka teatavat distantsi ja sihtgrupihoiakut. Luues ise oma ettevõttele reklaame, ei pea aga tegevjuht olema loovgeenius, vaid teadma lihtsaid tõdesid, mida loovkirjutamisel arvestada. See nõuab aga ka distsipliini, mis eeldab teatud protseduuride rakendamist.

Kui tegevjuht pöördub oma töötaja poole: "Kuule Rain, vaata korra, mis sa arvad, kas selline reklaam oleks lahe?" – siis Rain vastab: "Muidugi on lahe!", sest Rain on juhuslikult ta alluv. Ta võib olla ka tema sõber, aga tema vaatenurk ei kata ikkagi kogu sihtgruppi. Tegevjuhi vaade on alati natuke laiem kui töötajate oma, mistõttu peab ta olema kursis lisaks tegevusvaldkonna- ja finantsteadmistele ka reklaamindusega.

2. Keegi ettevõttest, kes palkab freelancer'i

Väga tihti palkavad ettevõtted freelancer'i, agentuuri või kelle iganes, kes täidab loovülesandeid nende eest. Sellisel juhul võib tekkida küsimus: "Miks pean mina teadma loovkirjutamisest midagi, kui ma ju maksan sellele, kes teab?" Küsimus on igati mõistetav. Reklaamide tellimisel on aga rangelt soovitatav olla kursis reklaamitegemise põhimõtetega ja loovtöö käiguga. Ainult nii on võimalik saavutada parim võimalik tulemus.

Muidu võib juhtuda, et nädala aja pärast hakkab seesama imestaja sekkuma sõnumitesse ja tekstidesse, kuna tema on ju klient, tema maksab. Tavaline inimene ei tea aga üldjuhul, miks peab lihtsal sotsiaalmeedia kampaanial olema strateegia või miks ei saa kasutada reklaamlauses alati neid samu sõnu, mida ettevõte on juba aastaid kasutanud. Sa ei peagi õppima loovkirjutamist selleks, et ise kirjutada, vaid selleks, et osata reklaame tellida.

3. Büroo assistent

See on kontori perenaise ametikoht. Kindlasti seisab nimesiltidel väga palju erinevaid nimetusi selle rolli kohta ja ma ei suuda neid siin kõiki välja pakkuda, aga te saate aru, mida ma mõtlen. Keegi ju peab ettevõtte kliendiüritused ja suvepäevad ära organiseerima ning sealjuures ka natuke sisuliselt mõtlema. Sageli on vaja ürituste ideid esitleda ka ettevõtte juhtkonnale ja teistele töötajatele. Väikeste ettevõtete bürootöötajate õlul lasub ka tihtilugu vastutus hallata pisut ettevõtte kodulehte või sotsiaalmeediat. Nii leiabki büroo assistent end korraga loovrollis. Loovkirjutamine ongi õpetus, kuidas loovas valdkonnas süsteemselt mõelda, sest kõik ideed ja ideepojad peavad sobituma kuidagi ka suuremasse pilti.

Loovkirjutamine muutub aina tähtsamaks just seetõttu, et tänapäeval peavad kõik oskama kõike. No mitte just kõike, aga kas sa oleksid kümme aastat tagasi uskunud, et sa teed täna pilte, töötled neid, kujundad neile tekste ja sõnumeid ja postitad kõikidele vaatamiseks?