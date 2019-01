Lõpetagem erakondade nuumamine riigieelarvest!

Kui vähendame erakondade riigitoetusi, tekitab see õiglasemad konkurentsitingimused ja suurendab liikmete osa partei halduses, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa Jaga lugu:

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni andmetest selgub, et jällegi tuleb lõviosa parlamendiparteide kogutulust riigieelarvest ning vaid tilluke osa laekub liikmemaksudest. 2018. aastal tuli keskeltläbi 79% parteide tuludest riigikassast, 19% annetustest ja 2% liikmemaksudest. See näitab, et erakonnad ei viitsi oma maailmavaate eest seismiseks liikmetelt maksu koguda, sest nad on ülerahastatud, või ei soovi liikmed oma erakonna maailmavaadet toetada. Miks siis kõik teised seda tegema peaksid?