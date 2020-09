Linnamäe personaalküsimus

Foto: Anti Veermaa

Tõenäoliselt saame me tulevikus mitu korda kuulda, kuidas riik suurärimees Margus Linnamäele midagi ei luba, kuid see ei tähenda, et ametkondadele Linnamäe nägu ei meeldi ning nad on asunud teda kiusama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Neljapäeval kajastas Äripäev niinimetatud Linnamäe-uudiseid kahest suunast.