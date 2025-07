Tagasi 10.07.25, 17:06 Raadiohommikus: ehitusturu tõus, Ukraina ülesehitamine ja äri võimalikkusest väikesel saarel Kas ometi on mingis sektoris näha majanduse elavnemist? Ehitusettevõtte Maru Ehitus juhid on ootuses ja nad ootavad ehitusturul tõusu. Millest selline optimism, räägime Maru Ehituse tegevjuhi Margo Dengoga.

Ehitusettevõtte Maru Ehitus juhid on ehitusturu tõusu ootuses, millest selline optimism, räägime hommikuprogrammis Maru Ehituse tegevjuhi Margo Dengoga.

Roomas toimub praegu neljas konverents, mis on pühendatud Ukraina kiirele taastamisele ja pika vaatega ülesehitamisele. Sinna tulevad kokku valitsused, rahvusvahelised organisatsioonid, ettevõtted. Eestit esindab seal Mariin Ratnik, kes on välisministeeriumi asekantsler arengukoostöös ja majandusdiplomaatia alal. Helistame talle otse Rooma, et küsida, mida konverentsil räägitakse ning kuidas mitte ainult Eesti, vaid ka globaalne Lääs näeb Ukraina ülesehitamise võimalikkust.

Räägime ühe Eesti tunnustatud naisettevõtjaga, kes müüs oma tuntud frantsiisiäri maha ning kolis Eesti väikesaarele kanu ja veiseid kasvatama. Kellest jutt ja kuhu ta kolis, kuulete juba hommikuprogrammis.

Reedel algab rahatarkade suur suvine sündmus: Investeerimisfestival! Teeme väikese lülituse just sinna ja küsime festivali asjaajaja Juhan Langi käest üle, mida sel aastal sealt oodata on.

Hommikuprogrammi saatejuht on Linda Eensaar, uudiseid toimetab Ken Rohelaan. Saatepäev jätkub 10.00–11.00 "Sisuturndussaade" Viimastel aastatel on rapsikasvatust Eestis mõjutanud mitmed probleemid, sealhulgas taime talvitumine ning kahjurite ja haiguste levik. Bayer OÜ agronoom Tõnu Kastepõld jagab soovitusi, millele seemnevalikul tähelepanu pöörata, et sügisene saak põllumeest rõõmustaks. Scandagra seemnete ja väetiste tootejuht Mikk Tagel toob oma kogemustele tuginedes välja peamised põhjused, miks väetiste kasutamine on rapsikasvatuses vältimatu, ning selgitab, kuidas põllu mullastik mõjutab väetiste valikut. Saates osalevad Bayer OÜ agronoom Tõnu Kastepõld ja Scandagra seemnete ja väetiste tootejuht Mikk Tagel. Saatejuht on Juuli Nemvalts. 11.00–12.00 "Äripäev eetris" Viimaste aastate tobedaim poliitdraama jõudis sügiseste valimistel eel vahefinišisse — Reformierakond saab taas pealinna valitsusse ja nelikliit eesotsas sotsidega jätkab. Kes astus ämbrisse ja kes lõikab profiiti? Selle üle arutlevad nädalalõpusaates „Äripäev eetris" Karl-Eduard Salumäe, Lauri Leet ja saatejuht Indrek Lepik. Lisaks tuleb juttu ohust Euroopa olulisimale vabadusele — võimalusele dokumendikontrollita Tallinnast Lissaboni reisida —, samuti kõnniteedel parkimisest ja töötajatele kõiksorti erisoodustusmaksuga koormatud hüvede pakkumisest. Nagu ikka, valitakse saates ka nädala võitja ja kaotaja. 13.00–14.00 "Läbilöök"

Eetris on aasta tagasi raadios kõlanud vestlus Kristjan Jõekaldaga. Peagi 30 aastat telesaateid juhtinud Kristjan Jõekalda ütleb, et elus on tal kõik tips-tops. Ainult teine infarkt on tulemas. Aga optimistile omaselt usub ta, et arstid teevad ta korda. Nagu tehti esimese infarkti ajal.

Saates räägib Jõekalda tervisest, telekarjäärist ning Teet Margnaga koos töötamisest. Ühtlasi räägib Jõekalda, kuidas on tal õnnestunud saada hinnatud suunamudijaks.

Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Tervisetark”

Räägime hammastest ja sellest, kui parandamiseks plommi panemisest enam ei piisa, vaid teha tuleb ka juureravi. Mida juureravi endast kujutab, millal seda teha saab ja kuidas ravitud hambaga edasi elada, räägib Tallinna Hambakliiniku hambaarst Karin Karindi. Juttu tuleb ka sellest, kas katkised hambad on geneetiline paratamatus või on vahel põhjuseks mõni salakaval harjumus. Saadet juhib Violetta Riidas.

