Juhtkiri

Äripäev

2. märts kell 6:00







Navalnõi-järgne Venemaa – lootusetuses võib realiseeruda ammune ootus

Foto: Anti Veermaa

Navalnõi surm ja matus ühtpidi kahtlemata tähistabki lootuse kustumist, kuid paradoksaalsel kombel võib seesama lootusetuse tunne lükata käima mõne ammu oodatud protsessi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Nüüd, pärast Aleksei Navalnõi matuseid, võib öelda, et käsil on Putini režiimi viimane vaatus. Paraku aga me ei tea, kui pikk see on ning kuidas lõpeb.