Juhtkiri

Äripäev

9. juuni kell 23:30







Eesti tegi Euroopa-meelse valiku

Foto: Anti Veermaa

Kuigi Euroopa Parlamendi valimised Eestis erilisi üllatusi ei toonud, hakkavad tulemused alles oma elu elama ja neil saab mõju olema nii Eesti kui Euroopa poliitikale, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva hinnangul võime valimistulemusega laias laastus rahul olla. Eesti valik on Euroopa-meelne, mis kajastab elanike üldisi hoiakuid Euroopa Liidu suhtes. Kui eelmisel korral 2019. aastal õhutati Brexiti vaimus meilgi exiti meeleolusid, siis viis aastat hiljem on need haihtunud. Selles, millisena ma Euroopa Liitu näha tahame, on mõistagi suuri erinevusi, kuid ühisturg oma vabaduste ja võimalustega on andnud ning annab edaspidigi meile majanduslikku ja poliitilist jõudu.