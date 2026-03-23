Jahume, kuniks linnahall merre vajub?

Tallinna linnahall võiks meid panna jäika muinsuskaitsepoliitikat ümber vaatama ja erandeid looma, et arhitektuurimälestiste säilitamise tahtest ei saaks lagunemiskiirendi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.
Tallinna linnaruumis pole võimatuid lahendusi ja igal teemal saab leida mõistliku kompromissi, välja arvatud ehk Estonia juurdeehitus Tammsaare parki, rääkis aastatel 2007–2019 Tallinna linnarhitekti ametit pidanud Endrik Mänd Äripäeva raadios.
Linnahalli ei peaks lammutama nagu linnapea Peeter Raudsepp on otsustanud, vaid see tuleks muuta Euroopa Liidu investeeringute toel Tallinna majandusmootoriks, kirjutab ettevõtja ja Tallinna linnavolikogu liige (SDE fraktsioon) Rasmus Rask.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.