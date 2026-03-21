Rasmus Rask: linnahalli ei tule lammutada, vaid muuta Tallinna majandusmootoriks
Linnahalli ei peaks lammutama nagu linnapea Peeter Raudsepp on otsustanud, vaid see tuleks muuta Euroopa Liidu investeeringute toel Tallinna majandusmootoriks, kirjutab ettevõtja ja Tallinna linnavolikogu liige (SDE fraktsioon) Rasmus Rask.
Pea kakskümmend aastat Tallinnas veeretatud mõtet ehitada Eesti Näituste messikeskuse alale tuttuus linnakvartal sai linnavolikogus kabelimatsu, sest naabrid ei tahtnud arendusest midagi kuulda ja nad jäid peale.
Loobume järk-järgult ettevõtlustoetuste maksmisest ning keskendume kiire asjaajamise, kvaliteetse linnaruumi ja tugeva rahvusvahelise kuvandi loomisele, kirjutab Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.