Elektroonikatootja Enics Eesti on täna võimekam kui eales varem

Tööstuselektroonikatootja Enics Eesti AS on Lõuna-Eestis suurim tööandja, andes tööd enam kui 730 inimesele. 15 tegevusaasta jooksul on ettevõtte tooteportfell mehiselt kasvanud ning aina enam on varem masstootmisele orienteeritud tehas suunatud erinevate insenerilahenduslike projektide arendamisele.

Rahvusvahelisse tööstuselektroonika kontserni kuuluv 110 miljoni euro suuruse aastakäibega Enics Eesti toodab aastas üle 1700 erineva tooteartikli suurettevõtetele üle maailma. Ettevõttel on rahvusvahelised põhikliendid, kellele valmistatakse järjest keerulisemaid ja nüansirikkamaid tooteid ning tooteperesid. "Võtmesõnadeks on meil nagu enamikul tootmisettevõtetel robotiseerimine ja automatiseerimine ning eriti oluliseks peame insenerteenuste müüki. Tavapärase masstootmisega ettevõtet edukana ei hoia,” tõdeb Enics Eesti personalijuht Eveli Punnison.

Enics Eesti valmistab tööstuselektroonikat business-to-business-mudelil ning valmistab näiteks detaile rongide ja teiste liiklusvahendite juhtsüsteemidele, ehitiste kontrollsüsteemidele, tuulegeneraatoritele, elektritootmissüsteemidele, intelligentse kodu ja ohutusseadmetele ning tööstusautomatiseerimissüsteemidele.

Edukaks tootmiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks on ettevõttes juurutatud arvukalt rahvusvahelisi juhtimis- ja kvaliteedisüsteeme. Aastate jooksul on palju muutunud nii organisatsioon kui ka klientide soovid. Võrreldes viie aasta tagusega on ettevõtte tegevus kardinaalselt teistmoodi, mis omakorda seab omad tingimused protsessidele, sest samade tootmisseadmetega ei saa valmistada prototüüpe ja toota massi – konfiguratsioon ja liinide ülesehitus on selleks liiga erinev.

Kui umbes neli aastat tagasi tõdes juhtkond, et Enics Eesti protsessid, inimeste arv, paindlikkus ja efektiivsus on suutelised suuremaks kasvuks, hakati planeerima uut, spetsiifilisemaid projekte võimaldavat tootmishoonet. 2017. aastal valminud laiendus on tänaseks aga juba end ammendamas ning tulevikku vaadates on lähiaastail tõenäoliselt taas aeg ettevõtet laiendada. Praegu on Enicsil koos uue majaga 12 000 m2 tootmis- ja kontoripinda ning lisaks 3000 m2 suurune ladu Ülenurmes. Vaadates ettevõtte kiiret arengut, pole Punnisoni sõnul võimatu järgnevatel aastatel veel mõni laiendusprojekt.

Prioriteedid on paindlikkus tootmises ja töötajate tervis

Siinkohal jõuamegi Enics Eestis töötavate inimesteni, kelleta selline kasv poleks võimalik olnud. Enics Eesti on unikaalne ettevõte, kus töötab umbes 730 töötajat üle terve Kagu-Eesti. "Pöörame töötajate arenguvõimalustele ja töökeskkonnale väga palju tähelepanu ning oleme kaks korda pälvinud selle eest ka haridus- ja teadusministeeriumilt Eesti koolitussõbralikema ettevõtte tiitli. Hoidmaks töötajate kompetentsi, viime läbi palju sise- ja väliskoolitusi, et nad kohaneksid uute ja kiirelt muutuvate protsessidega. Ja loomulikult on väga oluline kommunikatsioon – töötajatele tuleb selgitada, et see, mis tegime viis aastat tagasi, pole enam see, mida teeme täna,” nendib Punnison.

Kuna head pead on Eestis teadagi väga loetud, on Enics Eestil aastate jooksul kujunenud välja tihe koostöö koolidega uute noorte inseneride leidmiseks. Näiteks seitsme aasta jooksul on Eesti Lennuakadeemiast Enicsisse tee leidnud kaheksa inseneri. Ettevõte tegeleb ka tudengite väljaõppega, aidates koolidel õpetada mehhatroonika eriala ning lasta tulevastel inseneridel proovida oma õppeklassis reaalset töötegemist. Paljudest tootmisettevõtetest erineb Enics Eesti tootmis- ja laoinimestele paindliku tööaja pakkumisega.

Eveli Punnison , Enics Eesti personalijuht Lõuna-Eesti suurim tööandja Enics Eesti väärtustab oma inimeste tervist: ettevõte korraldab oma kuludega trenne, võimaldab vaktsineerimist, massööri ja füsioterapeudi teenuste kasutamist ning avab 2019. aasta alguses siseterviserajad.

"Kontoritöötajatele on lihtne pakkuda paindlikku tööaega ja kodus töötamist, aga meie pakume seda ka tehaseinimestele. Väärtustame kõrgelt peresuhteid ja võimaldame lapsehoolduspuhkuselt tulnud vanemale alguses valida koormust ja käia näiteks mõni kuu tööl osakoormusega, et last lasteaiaga harjutada. Kokkuleppel saab töötada ka ainult päevases vahetuses või tavapärase 4 päeva tööl ja 4 päeva vaba ning 12 tunni pikkuste vahetuste asemel teistsuguses graafikuvormis. Kuigi tehas töötab 24 tundi, tuleme oma töötajatele võimaluse korral igati vastu.”

Samamoodi hinnatakse Enicsis kõrgelt inimeste tervist: ettevõte korraldab oma kuludega trenne, võimaldab vaktsineerimist, massööri ja füsioterapeudi teenuste kasutamist, avab 2019. aasta alguses siseterviserajad ning korraldab erinevaid tervisevõistlusi, näiteks kes kõige rohkem kuu jooksul kõnnib. Kord aastas toimub kindla fookusega tervisekuu, korraldatakse tööohutuse nädalaid, kus näidatakse oma tehase näitel videoid, mis võib juhtuda, kui eirata tööohutusprotsesse. Samuti on loodud uus terviseruum, kus töötaja saab minna end pauside ajal venitama, sirutama ja ergutama – seal on varbseinad, poksikott ja matid. Tehases asub ka söökla, kus töötajad saavad süüa soodushinnaga.

Punnison lisab, et mõne aasta tagant tellitakse Tartu Ülikooli Kliinikumist tehase juurde mammograafiauuringute buss. "Enics katab mammograafi uuringu tasust 50%. See on maapiirkondades elavatele inimestele oluline teenus, sest kõigil pole endal transpordivõimalust ning nad ei pruugi kuigi sageli sattuda linna arstile. Selliseid pisikesi motivatsioonipaketi koostisosasid on meil tegelikult veel palju: toetame ujumas käimist, teeme kingitusi lapse sünni korral jne. Pere ja inimesed on meie jaoks olulised, sest kes muidu tööd teeks!”

Päevakorral on tootmise automatiseerimine

Tänapäevane tehnoloogia ning pidevalt uuenev masinapark on suurepärane võimalus nii inseneridele kui ka muude erialade inimestele omandad valdkonnapõhiseid rahvusvahelisi kogemusi. Tehases töötavad inimesed saavad teha edukat karjääri kohapeal ning ka teistes Enicsi tehastes – Šveitsis peakontorit omaval Enics Groupil on Euroopas ja Aasias kokku kaheksa tehast ning kontsernis töötab 3500 inimest üle maailma. Väga oluliseks peab Enics tootmisprotsesside automatiseerimist, et ühelt poolt kiirendada tootmist ja tõhustada ettevõtte tegevust, teisalt aga muuta töö inimestele lihtsamaks. Nii on juba terve aasta sõitnud mööda tehast ringi transpordirobot MiR, mis korjab kokku tooteid.

Eveli Punnison , Enics Eesti personalijuht Juba terve aasta on sõitnud mööda tehast ringi transpordirobot MiR, mis korjab kokku tooteid. See tundus raiskamine, et inimesed, kes saaksid teha palju suuremat väärtust loovamat tööd, peavad suure tüki tööpäevast mööda tehast ringitama.

"See tundus raiskamine, et inimesed, kes saaksid teha palju suuremat väärtust loovamat tööd, peavad suure tüki tööpäevast mööda tehast ringitama,” nendib Punnison. See robot käivitati Enicsi enda majas Tallinna Tehnikaülikoolist tulnud praktikandi poolt, kes pärast kooli lõpetamist tuli Enicsisse tööle arendusinseneriks. 2019. aasta jooksul planeeritakse osta juurde veel mitu robotkätt ja insenerid püüavad need tööle saada nii, et need ettevõttele võimalikult suurt väärtust looksid. Sel teemal vahetatakse palju infot ka kontsernisiseselt – Elva tehas on olnud innovaatilistes lahendustes läbi aegade suunanäitaja ja eestvedaja. Samuti on siin proovitud esimesena läbi teisigi erinevaid projekte, näiteks enam kui kümme aastat tagasi ERP-süsteemi kasutusele võtmisel elati kontsernis esimesena läbi programmi valupunktid.

www.enics.ee