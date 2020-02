Kütte- ja veelahendusi pakkuv Silfer: ainult suurelt mõeldes jõuab kaugele

Vee- ja soojussõlmede lahenduste projekteerimise ning rajamisega tegelev Silfer OÜ on Lääne-Virumaa ettevõte, millest on 10 aastaga kasvanud omas valdkonnas arvestatav tegija üle Eesti. Firma objektide hulgas on koole, haiglaid, kaubanduskeskuseid, tootmishooneid, korrusmaju ning viimasel aastatel ollakse spetsialiseerunud koos peatöövõtjaga Nordecon kaitseväeehitiste rajamisele.

Mullu Gaselli TOPi jõudnud ette­võte kuulub 100% Eesti kapitalile ning kolib sel aastal rendipinnalt ära enda ehitatud hoonesse. Ettevõtte juht Silver Aros on seisukohal, et mõtlema peab suurelt. „Oleme võtnud ette julgeid ja suuri asju ning kuna oleme nendega hästi hakkama saanud, on järk-järgult mahud ja objektid suurenenud. Meie õnneks oleme leidnud suurepärased koostööpartnerid nagu Nordecon, kellega koos neid suuri asju teha.”

Katlamajade, keskküttesüsteemide, kanalisatsiooni ja veevarustusega seotud lahendusi pakkuva Silferi teenustepakett on lai – alates seadmete hankimisest kuni paigalduse ja hoolduseni üle Eesti. Kõigile teostatud töödele pakutakse ka järelhooldust ja garantiid ning koostööpartnerite kaudu ka projekteerimisteenust. Ettevõtte juhi hinnangul on tänapäeval peatöövõtjale ja tellijale hinnast olulisem kvaliteet, tähtaegade täitmine ja töid teostava ettevõtte maine. Silfer teeb koostööd vaid valitud partneritega ning võtab vastu ainult need projektid, mida suudetakse 100% nõuetekohaselt täita.

Ettevõtte töötajatel on valdkonnas kogemusi üle 20 aasta. Arose sõnul on tegemist aga kiirelt areneva sektoriga, kus senised kogemused on sama tähtsad kui pidev eneseharimine uute tehnoloogiate alal. Ehk kuigi kütte- ja reoveelahenduste hankimine, paigaldus ja hooldus on ettevõtte igapäevatöö, osalevad töötajad pidevalt erialastel täiendkoolitustel, et olla kursis kõige uuemate erialaste lahendustega.

Aros alustas samal erialal tööd juba ülikooli kõrvalt, kuid kuna tööandja lõpetas eelmise majanduskriisi ajal töö, tuli mõte luua enda ettevõte. Algus oli keerukas, aga esimesed tegevuseks vajalikud tööriistad saadi KredExi toetusel ja siis hakkas vaikselt töö pihta. Täna töötab ettevõttes 14 inimest ning lisaks on neil kontrollitud taustaga koostööpartnerid.

Tellija muutub aasta-aastalt teadlikumaks

Silfer on ehitanud aastate jooksul arvukaid katlamaju, soojussõlmi, maakütte- ja keskküttesüsteeme ning kanalisatsiooni- ja veevarustuslahendusi. Kuid see, mis toimus ehitusturul 10 aastat tagasi ja toimub täna, on Arose sõnul täiesti kaks erinevat asja. „Tellija on saanud palju targemaks, samuti järelevalve ja ehitajad. Oleme jõudnud paberprojektidelt palju täpsemate mudeliteni arvutis, mis aitavad vältida igasuguseid apse ja möödalaskmisi. Iga ehitusega seotud ettevõte investeerib oma töötajate koolitustesse ja professionaalsetesse tööriistadesse!”

Ta lisab, et ka Silfer üritab mitte lihtsalt ajaga kaasas käia, vaid ette mõelda. „Kui on võimalik tänu mõnele seadmele efektiivsemalt töötada, siis selle investeeringu ka teeme, sest kui töötajaid pole võtta, peavad tööriistad paremad olema! Tänu sellele suudame nii mõnestki konkurendist poole pisema töötajate arvuga sama keerukusastmega töö kaks korda kiiremini lõpule viia.”

Rääkides trendidest, märgib Aros, et uute majade puhul eelistavad kliendid maakütet, aga ka pellet- ja õhk-vesi-kütet. Kortermajade kliendid eelistavad nii kütte- kui ka ventilatsiooniseadmete puhul kaugjälgimist, mis aitab kulusid kontrolli alla hoida. „Kui näeme projektis paremaid lahendusi või võimalust väiksemate kuludega süsteem välja ehitada, pakume alati selle ka kliendile välja. Prioriteet ei tohi olla see, mis on paberil, vaid parim võimalik tulemus tellija jaoks. Oma ala spetsialistidena on meie töö klientidega kaasa mõelda!”