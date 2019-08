Kuidas end ise spetsialistiks koolitada?

Eksportija, ettevõtja ja koolitaja Jakob Saks otsustas, et tahab teenuse sisse ostmise asemel ise osata oma äridele digiturundust teha. Selle asemel, et koolituste vahet käia, koostas ta endale õppekava.

Ettevõtjatel, kes iseendale tööd annavad, jääb tihti koolitustel käimata. Saks nentis, et paraku on enamikus valdkondades maailm pidevas liikumises ja kui jääda toppama, läheb elu lihtsalt mööda.

Saksa sõnul võib motivatsiooni end koolitada jagada kaheks: esimene on tahe areneda ehk uudishimu. Teine on väline motivatsioon ehk konkurents. „Kui tahan püsida pidevalt konkurentsis, ei jää mul muud üle, kui ennast arendada, lihvida vanu ja õppida juurde uusi oskusi. Sest konkurendid seda ju teevad. Vaenlane ei maga, sina ka ei saa magada,“ ütles ta.

Rabaconda OÜ üks partneritest Jakob Saks demonstreerib kui lihtne on nende valmistatud pukiga rehvivahetus. Foto: Eiko Kink

Saks rääkis, et arendab end kahel suunal. Esiteks kitsalt oma eriala asjades, see tähendab selles, mis mängib otseselt rolli tema ja tema ettevõtte sissetulekus ja arengus. „Sageli on mõne koolituse tulemuseks mitte uued teadmised, vaid hoopis vanade teadmiste korrastamine ja värskendamine. Piisab sellest, kui tunned pärast koolitust, et said mugavustsoonist välja tänu uutele ideedele ja inspiratsioonile nende koheseks rakendamiseks,“ ütles ta.

Vii end veidi kurssi ja saad ise asjad ära teha

Teiseks on Saksale tema sõnul tähtsad teadmised, mis toetavad tema eriala, näiteks müügi- ja läbirääkimiskunst, raamatupidamine, veebihaldus, sotsiaalmeedias turundamine. „Paljusid lisateenuseid ei pea sisse ostma, vaid saab ise ära teha, kui vaid ennast veidi kurssi viia.“ Seepärast otsustas Saks ise ära õppida digiturunduse.

Esimese sammuna koostas ta õppekava – pani kirja, mida kõike oleks vaja teada, et ise oma äri digitaalselt turundada. Nimekirja mahtus Google Analyticsi nüansside selgeks tegemine, PPC, SEO, conversion rate optimisation, copywriting, e-mail marketing, social media advertising, content marketing, retargeting, Amazon & Ebay selling jne. „Ja siis polnud muud kui asjad prioritiseerida ja hakata järjest õppima,“ rääkis Saks.

Kustkohast õppida? Jakob Saksa soovitused

Blogid

Sageli on värskeim info blogides. Hea on lugeda oma valdkonna gurude ajaveebe, et hoida ennast kursis viimaste arengutega. Mina vaatan selliseid:

Neil Patel Kissmetrics Blog BuzzSumo HubSpot Sujan Patel CXL My Wife Quit Her Job

Raamatud, sh audioraamatud

Raamatud on üks mugavamaid viise saada mingist valdkonnast tervikkäsitlus. Raamatuid on imelihtne Amazonist tellida. Kui aega lugemiseks napib, siis paljusid raamatuid saab osta audioversioonina, et nt autoroolis või metsajooksul kuulata.

Mina olen viimasel ajal lugenud/kuulanud selliseid:

Müügi teemal: "Navigate 2.0: Selling the Way People Like to Buy"Kasvu teemal: "Growth Hacker Marketing" ja "Traction: How Any Startup Can Achieve Explosive Customer Growth"

E-koolitused

Viimasel ajal on toodetud tohutus koguses kõikvõimalikke e-koolitusi, alatest makrameest kuni ajukirurgiani. Palju erialast temaatikat võib leida sellistelt platvormidelt nagu Udemy, Lynda, Coursera, jne.

Marketing Neil Pateli õpetuse järgi Google'i trikid platvormis Udemy Google Analytics platvormil Jeffalytics

Silmast silma koolitused

Kui on vähegi võimalust ja on piisavalt hea tasemega koolitaja ning adekvaatne sisu, siis miski ei asenda vahetut suhtlust ja klassiruumi inspireerivat keskkonda.

Jakob Saks Äripäeva Akadeemia koolitajana. Foto: Andras Kralla

Kuidas läbi nutikate läbirääkimiste saavutada maksimaalselt hea tulemus? Koolitaja Jakob Saks 16. augustil, 11.oktoobril ja 6. detsembril Vaata lisainfot SIIT

Artikkel on valminud Äripäeva erilehe Koolitus tarbeks.