5 harjumust, mis tõstavad su eluiga kümnendi võrra

Tahad elada 10 aastat kauem? Selleks võiks ehk oma harjumusi muuta, kirjutab MarketWatch.

On viis harjumust, mida arendades on võimalik oma oodatavat eluiga pikendada kümne aasta võrra, selgub esmaspäeval Harvardi T.H. Chan Rahvatervise ülikooli avaldatud uuringust. Hea uudis on see, et 10 aastat on väga pikk aeg. Halb uudis on see, et tugitoolisport ja kiirtoit tuleb ära unustada.

Allpool on viis asja, mida uuringus soovitatakse inimestel teha:

Söö tervislikult.

Tee iga päev vähemalt 30 minutit trenni.

Hoia oma kehakaal tervislik (täpsemalt – kehamassiindeks tuleb hoida 18,5 ja 24,9 vahel. Enda oma saab teada siit).

Ära joo liiga palju alkoholi (naiste puhul mitte rohkem kui üks 5untsine (ca 150g) veiniklaas päevas, meeste puhul maksimaalselt kaks klaasi).

Ära suitseta (mitte kunagi).

Naiste ja meeste puhul, kes järgisid kõige tervislikumaid eluviise, oli 82 protsenti väiksem võimalus surra veresoonkonna haiguste tõttu. Vähki suremine oli aga 65 protsenti väiksema tõenäosusega. Võrdluseks olid inimesed, kes elasid ebatervislikult. Elustiili jälgimise aeg oli 30 aastat, selgub uuringust, mis avaldati ajakirjas Circulation.

Naiste puhul analüüsiti andmeid viimase 34 aasta jooksul ning uuringus osales 78 000 naist. Meeste puhul oli vaatlusperiood 27 aastat ning uuringus osales 44 000 meest. Naised, kes võtsid need viis harjumust omaks, tõstsid oma eluiga 14 aasta võrra. Meeste puhul oli see 12 aastat.

Kuidas neid harjumusi aga juurutada? National Institute of Health (NIH) kirjutab, et mooduseid on mitmeid. Esiteks tuleb oma harjumused teadvustada – olgu selleks õhtune näksimine või õhtul väljas käimine, mille tõttu jääb hommikune trenn vahele.

Lisaks sellele ei peaks seda üksi tegema. Küsi mõnelt sõbralt või pereliikmelt, et ka nemad väljakutse koos sinuga vastu võtaks. NIH pakub välja, et tulevikku vaatamine ja visualiseerimine võimaldavad sul tunda, kuidas harjumuste kujundamine sind end tundma paneb. „Sa ei ole kunagi liiga vormist väljas, liiga ülekaalus või liiga vana, et muutusi ellu viia,“ kirjutas organisatsioon oma igakuises uudiskirjas.

On ka teisi faktoreid, mis aitavad eluiga tõsta (või selle vähendamist vältida). Lisaks trennile on hea ka toitaineterohked söögikorrad. Lisaks sellele on väga hea ka aktiivne sotsiaalne elu ning piisav magamine. Enam kui 40 protsenti Ühendriikide täiskasvanutest tunneb ennast üksildaselt, mida seostatakse depressiooni, dementsuse ja veresoonkonna haigustega. Vähene uni tekitab ka hüpertooniat (ülepingutamine), diabeeti ja ülekaalulisust.

Allpool on välja toodud mõned asjad, mis juhtuvad siis, kui sa teed Harvardi ülikooli soovitustele vastupidiselt:

Iga viienda surma taga on kehv dieet, selgub Washingtoni ülikooli teadlaste uuringust, mis avaldati ajakirjas Lancet. Kehv toitumine võib tekitada ka liigselt kõrge vererõhu või diabeedi, mida seostatakse just kehva toitumisega. Uuringus leiti, et head toiduained on täisteratooted, puuviljad, pähklid ja seemned.

Trenni tegemata jätmine tekitab samuti liiga kõrget vererõhku ja diabeeti. Inimesed, kes pole füüsiliselt aktiivsed, satuvad suurema tõenäosusega depressiooni ja on ärevad. Ka südamehaiguste ja vähi tõenäosus kasvavad, selgub John Hopkins Medicine andmetest.

Kehamassiindeksi puhul on tähtis, et see ei oleks liiga madal ega liiga kõrge. Alakaalulisus viitab alatoitumisele ning suurendab luude hõrenemise riski ning kahjustab immuunsüsteemi. Samuti võivad tekkida probleemid viljakusega, selgub Healtline’i andmetest. Liiga kõrge kehamassiindeks tekitab kroonilisi haigusi nagu astma ja luuprobleemid.

Alkoholiga liialdamine võib põhjustada vähki, isegi suhteliselt väike tarvitamine, selgub American Society of Clinical Oncology andmetest.

Suitsetamine on põhjustanud üle 10 protsendi kõigist surmadest, selgub Lanceti uuringust. 11,5 protsenti surmadest on seostatud just suitsetamisega.

Kui arvestada eelpool toodut, siis kasvab ka tervislike eluviiside väärtus.