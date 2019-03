Sõber soovitas Amazoni

Mõni päev tagasi kirjutas Igor Doroshenko postituse, mis tutvustas Amazoni aktsia pika positsiooni võtmist ja soovitas minulgi aktsiaga tutvuda.

Amazoni ladu Foto: Reuters/Scanpix

Amazoniga ei ole ma veel varem kaubelnud. Sellest hoolimata on mul kõrgtehnoloogia aktsiatega olnud mitu positsiooni avatud ja suletud. Kuna Igor on tehnilise analüüsi juba sooritanud, siis kavatsen mina lähemalt vaadata erinevaid kordajaid ja finantsindikaatoreid.

Alustan enda jaoks kõige olulisemast – aktsia hinnast. Tavaliselt kaasan enda portfelli viis kuni kümme aktsiat. Seejärel sisestan koguse Admiral Marketsi kauplemiskalkulaatoris, kuhu märgin avamis- ja sulgemishinna. Minu eesmärk on aru saada, milline potentsiaalne kaotus tabab mind stop-loss'i rakendumise korral. Ühtlasi saab kalkulaatoris näha nõutud tagatist ja SWAP-tasusid. Sisestasin kalkulaatorisse koguseks viis aktsiat ja määrasin sulgemishinna 1550 peale. Potentsiaalne kaotus sellise hinnataseme juures oleks 360 eurot. Liiga palju ühe ebaõnnestunud tehingu eest. Alati on võimalus osta (või müüa) ka üks aktsia. Sellisel juhul oleks kaotus samade tingimuste alusel 73 eurot. On väga oluline mõista kauplemiskoguse mahtu ja selle suhestumist olemasoleva deposiidiga. Ilma selget arusaama omamata võib pärast esimest ebaõnnestunud tehingut konto saldost alles jääda vaid pisku.

Nüüd aga indikaatorite juurde...

Statistikat võib igavesti õppida, aga ma kavatsen lähemalt rääkida mulle kõige olulisematest kordajatest. P/E suhe on suhteliselt kõrge. Tasub siiski mainida, et kui võrrelda numbreid viie aasta taguse perioodiga, on Amazon oma tulemusi tunduvalt parandanud. Samal ajal on oodatav P/E suhteliselt tagasihoidlik, kuid siiski vastuvõetav. Ettevõtte puhaskasum on vaid 4,3%, aga ma olen kindel, et sellise äri juures on see üsna normaalne. On olnud aegu, kus Amazon püsis vaevu kasumis. Kogu raha suunati arendusse ja see tõi ka lõpuks oodatud tulemused. Ka tulu aktsia kohta on hea ning ettevõtte üldised müügitulemused on tugevad.

Foto: Kaupleja Alex

Ainuke ebameeldiv faktor tundub olevat tehingusse sisenemise aeg. Ka Igor viitas oma kirjatükis, et aktsia hinna aeglane liikumine kitsas kanalis võib pikas plaanis teha suure hüppe üles. Mulle aga ei meeldi üldine turu ajalugu. Selle sektori turud on tugevad ning praeguseks on ületatud kahe kuu kasvurekord (aasta alguses), kui võtta perioodi algusajaks 1987. Peab veidikene ootama, aga tänan Igorit nõuande eest ja lisan Amazoni enda jälgimisnimekirja.

Edukat kauplemist!

Kaupleja Alex