Mälestused vanaemast viisid palgatöötaja marmelaadimeistriks. “See tundus nii loomulik”

Elmi marmelaadiärile andis esmalt tõuke tema väikse poja magusaisu. Elmi oli kasvanud üles ettevõtluskeskkonnas, nii tema ema kui isa olid ettevõtjad, lisaks on Elmi õppinud ärijuhtimist. Martsipanitehase loonud ema tõi Lätist toidumessilt idee marmelaadist ja pakkus, et Elmi võiks seda püree baasil valmistama hakata. Nõnda sündisidki säilitusainete- ja sünteetikavabad mahemarmelaadid.

Kõige raskem hetk oli Elmi jaoks otsustada, kas minna pärast lapsehoolduspuhkust tagasi palgatööle või jääda ettevõtjaks. "Ma olin loonud oma ettevõtte, mis oli nagu minu laps. Tundsin, et ma ei saa teda jätta," meenutab Elmi üht olulismat pöördepunkti enda elus. Kuigi see oli hüpe teadmatusse, sobis ettevõtlus tema elava ja liikuva loomusega paremini kui kontoritöö.

Minna Marmelaad pääses sel aastal esmakordselt kiiresti kasvavate ettevõtete ehk Gaselli TOPi. Paradoksaalsel moel andis sellele kiirele kasvule tõuke just koroonapandeemia. "Nii suur vastutus oli töötajate ja ellujäämise ees, et see panigi tegutsema," räägib Elmi.

Ta kasutas kodus olemise aega ära oma unistuse elluviimiseks ning sukeldus šokolaadimaailma. Riigi toetus võimaldas soetada šokolaadimasina. Uute toodete arendamisel kaasas Elmi algusest lõpuni kohalikke tegijaid, alates maitsete väljatöötamisest kuni pakendite kujundusteni.

Eestimaad on veel rohkelt vallutada

Välismaale Elmi aga ei tihka ja selleks on tal kindel põhjus. "Kuna mul on Eestimaad vallutada veel päris palju, siis minu põhimõte on liikuda samm-sammult," ütleb Elmi. Kuigi mõned tellimused on läinud Kanadasse ja Soome, on eksport täna väga väike.

Elmi naudib väikese Eesti tootja saatust: "Ma nimetan Minna Sahvrit butiigitootmiseks. Selline väike ja nunnu." Ta eelistabki töötada kodumaal koos siinsete inimestega. Elmi on oma kodukoha suur patrioot ja ei ole kunagi tahtnud kodukohast lahkuda. Tootmine kodu lähedal on tema jaoks privileeg.

Lisaks on Elmil tugev missioonitunne kohaliku tööandjana. Ta on uhke, et saab pakkuda lisaks endale tööd veel kahele-kolmele töötajale. Lisaks toetab ta oma toodetega kohalikke kultuuri- ja heategevussündmusi.