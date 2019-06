Ostsin Guessi aktsiaid

Pärast BMW aktsiate soetamist alustasin uute aktsiate otsimist.

Guessi aktsia ost Foto: Kaupleja Alex

BMW aktsiatega olen teeninud juba peaaegu 1 dollari aktsia kohta. Otsustasin nüüd vaadata üht kõrgmoe-/rõivabrändi – Guess (GES). Ettevõtte äritegevus on praegu kahjumlik ning see otsus võib paljusid inimesi üllatada. Samas viimase 7–8 aasta jooksul pole ettevõtte puhaskasumi marginaal kordagi üle 2 protsendi kasvanud ning praegune –0,3 protsenti on täiesti tavaline. Oluline on märkida, et forward P/E suhtarv (P/E suhtarv tuleva aasta eeldatava kasumi baasil) on 10 kandis, mis on väga väike, peaaegu sama on ka BMW aktsiatega.

Guessi aktsiate puhul pole kõik nii lihtne, kui paistab. Ühelt poolt on kogu rõiva- ja tekstiilitööstusel raske aeg ja kasumlikkus on –0,4 protsendi ja 11 protsendi vahel. Puhtalt selle fundamentaalse analüüsi põhjal peaks Guess olema autsaider.

Lisaks tuleb arvestada kasvavat tihedat konkurentsi. Hea näide on Revolve, mis läks avalikuks mitu päeva tagasi ja mille aktsia hind tõusis kohe pärast IPOt 90 protsenti. Guessi aktsia puhul meeldivad mulle tuleviku P/E suhtarv ja see, et ettevõttel ei ole võlgu. Kõigele lisaks on ettevõttel hea dividenditootlikkus. Muidugi pole ma spekulant ega plaani Guessi aktsiaid hoida aastaid, kuid mul on hea võimalus teenida dividendi 45 senti aktsia kohta.

Lisaks on mul plaanis minna lühikeseks S&P 500 indeksiga ja Venemaa indeksiga RSX. Ma ei usu, et madalad intressimäärad annaksid pullidele uut hoogu turgudel. Soetasin ka mitu aktsiat: Harley Davidson, BMW ja täna ostsin lisaks 100 Guessi aktsiat.

