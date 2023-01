Kersnale ministrikoha maksnud kiirtestide müüja kasum lendas lakke

Lauri Paeveer: tark raha liigub tarkade inimestega, riigi asi on neid siin hoida ja juurde meelitada

Parempoolne mantra, et suur äri tuleb ainult siis, kui maksud on hästi madalad ja riik olematult õhuke, on oma aja ära elanud, kirjutab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees, ettevõtja ja investor Lauri Paeveer vastuses Äripäeva uusaastaküsimusele.

