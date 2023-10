Postimees sai 3 miljonit eurot kahjumit, omanik pidi raha juurde panema

AS Postimees Grupp jäi eelmisel majandusaastal endiselt kahjumisse. Foto: Andras Kralla

Viimasel majandusaastal teenis Postimees Grupp 30,9 miljonit eurot müügitulu ja vähendas veidi kahjumit, kuid omaniku sissemakseta hakkama ei saanud.

Firma majandusaasta aruandest perioodil 2022. aasta mai kuni 2023. aasta aprill selgub, et firma omanik ehk MM Grupp on teinud 3 miljoni euro suuruse sissemakse. MM Grupi suuromanik on Margus Linnamäe.