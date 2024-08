Tagasi 17.08.24, 07:00 Ajaloo edukaima aasta teinud IT-firma juht: ebakindlus annab turul tunda Eesti tarkvaraarendusettevõtte Uptime majandustulemustest selgub, et 2023. aasta kujunes neile senise ajaloo edukaimaks.

Tarkvarafirma Uptime tegevjuht Eero Tohver märkis, et klientidel võtab otsustamine rohkem aega. Foto: Raul Mee

Tunamullu oli Uptime’i müügitulu veidi enam kui 16 miljonit eurot, kuid möödunud aastal kerkis see 18 miljonile. Kasumlikkus jäi eelmise aastaga samale tasemele, EBITDA oli 3,6 miljonit eurot, kirjutab IT-uudiste portaal . Sarnaselt eelnevatele aastatele tuli üle poole firma käibest Eestist väljaspoolt.

Majanduslik ebakindlus on jätkuvalt IT-turul tunda. Seda nii Eestis kui ka mujal. “Tarkvaraarendus on optimismi äri ja palju sõltub sellest, kuidas kliendid tulevikku hindavad. Kuna tulevikuplaanid on sõja ja kõrgete intresside tõttu mõneti ebakindlad, siis on tunda ka ettevaatlikkust – kliendid on mõningatel juhtudel uute projektide alustamisega äraootavamad ning otsuseteni jõudmine võtab mõnevõrra rohkem aega,” rääkis Uptime’i tegevjuht Eero Tohver.

