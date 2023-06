IT-firma suuromanik: on hea aeg kaaluda ühinemist, ka meie vaatame usinalt ringi

Uptime'i juht ja suuromanik Eero Tohver Foto: Raul Mee

Praegu on IT-ettevõtetel hea aeg kaaluda konkurentide või partneritega ühinemist, väitis Uptime'i juht Eero Tohver.

"Meie igatahes oleme usinalt ringi vaatamas sedalaadi ettevõtete järele, seda nii Eestis kui ka mujal Euroopas," ütles Tohver Äripäeva teemaveebile ITuudised

Uptime'i suuromanik lisas, et kui IT-firmad tahavad kasvada jätkusuutlikult, siis varem või hiljem peab vaatama tööjõudu ka väljaspoolt Eestit.

Tohver näeb, et Eesti IKT-ettevõtted on viimase aasta jooksul värvanud ettevaatlikumalt. "Eriti tuntav on iduettevõtete värbamise vähenemine. Samuti on tunda mõnevõrra madalamad palgaootused," märkis Tohver. Ta loodab, et sügiseks on turul toimuvast pilt parem.

Samas lisas Tohver, et Uptime'is on palgad "kenasti tõusnud". "Võib-olla veidi vähem, kui eelnevatel aastatel, aga siiski arvestatavalt," ütles ta. Ka värbamisel on Uptime jätkuvalt aktiivne.