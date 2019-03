Muusikaäri õpetab valetama, teesklema, pugema

Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm tõmbab Gaselli laval glamuurilt punase vaiba alt ja räägib, kuidas käivad asjad tegelikult. Foto: Raul Mee

Tänaste lavajuttude salvestuskoht oli Gaselli Kongress. Pakume teile kuulamiseks kahte ettekannet. Esimesena saab sõna superstaaride maaletooja, Live Nation Estonia peapromootor Eva Palm. Eva on naine, kes tõmbab Gaselli laval glamuurilt punase vaiba alt ja räägib, kuidas käivad asjad tegelikult.

Teises saatepooles räägib Andrus Vaarik, kes sel aastal lubas laval kapist välja tulla, sellest, mis on tegelikult tema edu saladus. See on ebakindlus. Kuidas ta selle enda kasuks tööle on pannud?