Puidusektoris hiilivad pankrotid

Puidusektori ettevõtjad on mures jaheneva majanduskliima pärast Foto: Scanpix

Selged märgid puidusektori jahenemisest on õhus ja osa puiduettevõtjate sõnul on uus kriis ukse ees.

On ka edulugusid ja neid, kel läheb hästi, kuid sektoris valitsev ebakindlus ja maailmamajanduse jahenemine teevad ettevõtjad murelikuks.

Koondamised, saneerimised, pankrotid – need on mõned märksõnad, millest räägime stuudios ettevõtjate Argo Sauliga Nordic Housesist ja Tiit Kamsiga ettevõttest Rait AS. Lisaks kuulame ära telefoniintervjuu Virumaa Metsatööstuse juhi Rein Strauchiga, kes on mures kuritegelike saneerimiste ja turul tegutsevate kelmide pärast. Saadet juhib Kaisa Gabral.

