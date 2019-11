"Ühisrahastusplatvormid pole need kauboid, kes tulistavad kõigile laene"

Estateguru äriarenduse juhi Mihkel Roosme sõnul pole ühisrahastusplatvormid need kauboid, kes valimatult laene tulistavad Foto: Scanpix/Panthermedia

Saate "Läbimurre; Saksa eri" külaliseks on seekord ühisrahastusplatvormi Estateguru äriarenduse juht Mihkel Roosme, kes räägib ettevõtte Saksa turu vallutusplaanidest, ning Tarmo Mutso ja Annli Duarte Saksa-Balti Kaubanduskojast.

Mihkel Roosme rääkis saates ühisrahastusplatvormide kohta käivatest eelarvamusest: arvatakse, et ühisrahastuplatvormid on need kauboid, kes tulistavad kõigule valimatult laene. Roosme kinnitas, et nii see ei ole.

Saksa turul on huvi Estateguru vastu Roosme sõnul juba praegu plahvatuslikult suur ja palju suurem kui Eestis. Roosme räägib, kuidas sisenemine Saksa turule toimunud on ning millised on ambitsioonid Saksa turult raha üles korjata.

Lisaks on saates külas Saksa-Balti Kaubanduskojast Tarmo Mutso ja Anneli Duarte, kes räägivad Saksa majanduse üldisest olukorrast ning mõnest messist ja konverentsist, mis Saksa turu vastu huvi tundvale ettevõtjale info kogumise mõttes kasulikud on. Saatejuht Kaisa Gabral.

Kuula saadet siit: