"Hea juht seab end töötajatest madalamale pulgale"

Kadri Tali räägib saates "Juhi jutud" oma põnevast tööle kandideerimise kogemusest Soome rahvusooperi koori juhi kohale ja sellest, milline on tema innangul hea juht Foto: Andras Kralla/Äripäev

Põhjamaade sümfooniaorkestri ühe looja Kadri Tali sõnul peab hea juht asetama end töötajatest madalamale, et inspireerida ja soodustada edu.

Saates „Juhi jutud“ on külaliseks 24aastaselt koos oma õega Põhjamaade Sümfooniaorkestri loonud, kunagine ERSO direktor ja Soome rahvusooperi ooperikoori juhina tööd teinud Kadri Tali.

Räägime sellest, kust said õed Kadri ja Anu Tali omal ajal raha orkestri käivitamiseks, kelle ustele koputati ning kes rahakotirauad avas. Milline on loomekollektiivi juhtimine ja kas see erineb tehasetööliste juhimisest?

Räägime sellest, mis eristab, lisaks palgale, orkestrimängijaid ja koorisoliste Eestis ja Soomes. Mille üle on Kadri oma karjääris eriti uhke ning millised väljakutsed ootasid teda ees ERSO juhi kohale asudes. Intevjueerib Kaisa Gabral.