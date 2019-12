Kas maavarade kaevandamine on peagi kriisis?

Andres Laisk Saue vallavanem, Ole Sein Eesti Killustik mäetööde juht ja Janne Tamm Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog. Foto: Raul Mee

Eelmisel aastal kaevandati Eestis maavarasid rohkem kui viimasel viiel aastal keskmiselt. Kaevandajate sõnul on Harjumaal maavarad kriitilises seisus: praegustes maardlates jagub ehitusmaterjale veel 4–7 aastaks, siis on kõik. Omavalitsused aga uusi karjääre rajada ei luba, sest raha kaasnevate keskkonnaprobleemide lahendamiseks on riik ära võtnud.

Tänases saates „Eetris on ehitusuudised“ pakume teile kuulamiseks arutlusringi: maavarade kaevandamine peagi kriisis – kus on kolmikkonflikti lahendus? Osalevad Saue vallavanem Andres Laisk, Eesti Geoloogiateenistuse vanemgeoloog Janne Tamm ja Eesti Killustiku mäetööde juht Ole Sein.

Arutlust suunab Eva Kiisler.

Kuulake saadet siit: