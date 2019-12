Kuidas saada aru, et läbipõlemine on lähedal?

Vaimsest tervisest ja selle olulisusest kõneleb kogenud tööstusjuht ja praegu koolitajana tegutsev Kristjan Rotenberg. Foto: Raul Mee

Keskendume vaimsele tervisele ja selle olulisusele. Saates "Eetris on tööstusuudised" on külas kogenud tööstusjuht ja praegu koolitajana tegutsev Kristjan Rotenberg. Intervjuus on juttu nii vaimse tervise olulisusest, aga ka lihtsatest tööriistadest, mida igaüks saab oma heaolu parandamiseks kasutada.

Saadet juhib Harro Puusild.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Kuulake saadet siit: