07.07.25, 13:51 Piirikontroll Poola ja Leedu vahel lööb ka Eesti ettevõtteid Maanteetransport on üsna püsivaks kujunenud ajutise piirikontrolliga harjunud, kuid üha raskem on kaupa kiiresti kohale viia.

Piirikontroll tõi täna kaasa ka suuremaid järjekordi.

Juunis tähistasid eurooplased Schengeni leppe sõlmimise 40. aastapäeva. Just selle dokumendiga seadustati Euroopa Liidu nähtavaim poliitika: inimeste ja kaupade vaba liikumine üle liikmesriikide piiride. Viimaste aastatega on sattunud see vabadus üha suurema surve alla.

Tänasest jõustus Poola piiril kord, mis võib halvimal juhul meenutada eestlastele aastakümnete tagust aega, mil bussireis Euroopasse tähendas Leedu läbimise järel pikka peatust.