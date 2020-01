Juhil tasub oma persoonist bränd kujundada

Goal Marketingi strateeg Olesija Saue ja ettevõtja Evelin Org jagavad saates soovitusi, kuidas oma persoonibrändi luua. Foto: Äripäev

Seekordses Äripäeva Raadio saates "Eetris on turundusuudised" tuleb juttu sellest, mis on persoonibränd ja miks peaks ettevõtja või juht selle kujundamisega samuti tegelema.

Saates on külas Goal Marketing strateeg Olesija Saue ja ettevõtja Evelin Org.

Jutuajamise käigus selgub, et persoonibränd on tegelikult lihtne asi ja selleks, et kõik vajalik enda pool valmis seada, on kahe saatekülalise poolt välja antud raamat: "Bränd nimega sina".

Saatejuht on Uku Nurk.

Kuula saadet siit: