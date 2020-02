Eesti idufirmal on Saksamaa ees selge eelis

Transferwise Tallinna kontoris Baltika kvartalis. Foto: Raul Mee

Eesti väiksuse tõttu on kohalikud idufirmad algusest peale loodud rahvusvahelise suunaga ning see annab turul tugeva eelise, rääkis teisipäevases hommikuprogrammis Startup Juhtide klubi üks asutajatest ning idufirma Moderan tegevjuht Kristi Hakkaja.

"See on üks väga suur tugevus võrreldes näiteks suuremate turgude nagu USA või Saksamaa start-up'idega, kus vahest isegi vaadatakse ainult kohalikule turule. See tähendab omakorda seda, et tegelikult kõik Eesti start-up'id teenivad Eestile tulu juurde ehk toovad välismaalt mitte lihtsalt investeerimisraha, vaid just käivet juurde," sõnas ta.

Mis eristab idufirmat tavalisest alustavast ettevõttest? Mis rolli etendavad idufirmad Eesti majanduses ning millist tulevikus?

Teemas selguse saamiseks vastasid küsimustele Startup Juhtide klubi liikmed Riina Einberg, Kristi Hakkaja, Priit Kaasik, Erki Lipre, Taavi Tamkivi ja Martin Villig. Tegemist on esimese osaga hommikuprogrammi idurubriigist, mis kestab selle nädala vältel ning mis on seotud idufirmade portaali FoundME avamisega. Portaali avamise kohta saab kuulata siit.

Kuula idufirmade rubriigi avasaadet siit: