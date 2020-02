Neeme Korv soovitab: viis raadiosaadet, mis aitavad mul tulevikku näha

Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeve Korv.

Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv valis viimase kuu saadete seast viis kuulamissoovitust, seda vaatega tulevikku.

Soovitused keskenduvad muutustele meie ümber: seda nii teenusdisainis, linnaruumis kui väliskeskkonnas.

08.01 "Delovõje ljudi". Mida tegelikult tahab tänapäevane tarbija?

Saate külalisel TalTechi õppejõul Jana Kukel on doktorikraad teenusdisainis ning ta on agentuuri Rethink kaasasutaja. Saatejuhi Polina Volkova usutluses räägib Jana, kuidas uute toodete ja teenusteni tuleb jõuda kliendiga koos. Moodne tarbija on valikuga hellitatud, konkurents tugev ning seega tuleb otsida erisust – nagu turundajad ütlevad, oma lugu.

Kuula saadet siit:

15.01 "Äripäeva TOP". See kümnend toob uue majandusmudeli.

Eesti viimasel ajal hoogsalt kasvanud teenusmajandus läheb sama lennukalt edasi. KPMG Baltics OÜ partner ja nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere, Redgate Capital ASi partner ja juhatuse liige Aare Tammemäe ning 1Office Estonia OÜ juht Ragnar Everest räägivad Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuhi Sigrid Kõivu saates, kuidas tehnoloogia toel tekivad uued skaleeritavad ärivõimalused, mis on juba eos globaalsed.

Kuula saadet siit:

20.01 "Kuum tool". Kui väliskeskkond näitab rohelist, tuleb endal jätta lollused tegemata.

Hea aeg plaanida ja tegutseda: Äripäeva arvamustoimetus viib kolm-neli korda aastas Eesti otsustajate-arvamusliidrite seas läbi küsitlusi aktuaalsel teemal. Viimati uurisime, kas ettevõtjad ja juhid on Eesti majanduse käekäiku hinnates pigem optimistid või pessimistid. Kutsusin stuudiosse Jüri Mõisa ja Aavo Koka, kes leidsid, et hoolimata üleilmsetest pingetest on keskkond praegu meie ettevõtetele igati soodne. Avalikkus ei peaks end liialt häirida laskma olematu lastetoaga ministritest ja valitsus vastuhäältest, mis pärsivad majanduse arengut.

Kuula saadet siit:

30.01 "Tark elukeskkond". Linnades tulevad muutused, mida täna veel ei aimagi.

Meie uue aja linnad: Finest Twinsi juht Ralf-Martin Soe ja ABB Eesti müügi- ja korrashoiuüksuse juht Leho Kuusk räägivad Rivo Sarapiku saates tuleviku elukeskkonnast. Tehnoloogia kiire areng toob meie argiellu palju muutusi. Tehnoloogia on valmis, ent huvitav on jälgida, kui kiiresti kohanevad ümber inimeste hoiakud.

Kuula saadet siit:

31.01 "Särtsakas tulevik". Tuhandeid kortermaju tuleb korda teha.

Arvestades avalikkuse järjest teravamat pilku kliimale ja säästmisele väärib see uus saatesari tähelepanu. Tulevik on elektri päralt, aga küsimus on, kuidas edasi liikuda, et energiat vajalikus mahus toota ja efektiivselt tarbida. Ja ikkagi – mis saab põlevkivielektrist? Avasaates arutavad teemat Priit Poki juhtimisel Tartu regiooni energiaagentuuri tegevjuht Martin Kikas ning Irje Möldre majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist.

Kuula saadet siit:

