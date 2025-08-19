Tagasi 19.08.25, 17:27 Pühad raadios: suurettevõtja persoonilugu ja iduärid luubi all Taasiseseisvumispäeval räägivad Äripäeva raadioeetris analüütikud uue aasta eelarvete koostamisest, kuulda saab tagasivaadet Eesti idusektori teekonnale ja kõlab ka persoonisaade Neinar Selist.

Saate “Tippkohtumine” seekordne külaline on suurettevõtja Neinar Seli.

10.00-11.00 “Sisuturundussaade”

SEB pettuste ennetuse osakonna vanemspetsialist Kätlin Kukk räägib, millised on finantskuritegude liigid, miks ettevõtted kahjustada saavad ja kuidas ennast finantskuritegude eest kaitsta. Harvad pole juhud, kus raha petturitele kaotanud isik eksib ka teist või isegi kolmandat korda.

Juttu tuleb hiljutise Euroopa finantskuritegude raporti kokkuvõttest ja sellest, miks inimesed, kes on vähemalt 50aastased, on küberkurjategijate erilised sihtmärgid.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00-12.00 “Finantsuudised eetris”

Paljudes ettevõtetes on algamas järgmise aasta eelarve koostamine. Keskendume saates sellele, kuidas makrokeskkond võiks mõjutada ettevõtete järgmise aasta müügi- ja eksporditulu, kasumi teenimise võimekust ja rahastuse kaasamise võimalusi. Samuti võtame arutluse alla tarbijahinnaindeksi ja intressimäärad, tööturuarengud ja energiahinnad. Saatekülalised on LHV makroanalüütik ja TalTechi vanemlektor Triinu Tapver ning Eesti Panga vanemökonomist Kaspar Oja. Saatejuht on Paavo Siimann.

13.00-14.00 “Ükssarvikute kasvulava”

Saates on külas Startup Estonia juht Vaido Mikheim, kellega võetakse luubi alla Eesti idusektori 34 aasta pikkune teekond. Juttu tuleb kaitsetööstuse buumist, tehisintellekti arengutest ning sektori uutest ja arengutest. Saadet juhib Tarmo Virki.

15.00-16.00 “Tippkohtumine”

Saates räägib Seli lahti enda ettevõtlusteekonna ning jagab meenutusi 90ndate Eesti ärimaastikust. Lisaks tuleb juttu aastatetagusest kriminaalasjast, poliitilistest ambitsioonidest ja järgmisele põlvele tee andmisest. Ühtlasi kuuleme Seli ühelt pikaaegselt kaasteeliselt Andrus Ansipilt, mis meheks ta Tartu suurettevõtjat peab. Saatejuht on Eget Velleste.

