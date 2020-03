Tuline vaidlus: kas lõpetada ametnike karistamine?

Toimingupiirangu rikkumine tähendab sisuliselt tehingute tegemist iseendaga ehk lähedalt seotud isikutega. Pildil vandeadvokaat Oliver Nääs. Foto: Liis Treimann

Ametnike kriminaalkorras karistamine toimingupiirangu rikkumise eest võiks lõppeda, leiavad advokaadid. Justiitsminister Raivo Aeg peab seda halvaks mõtteks.

Seda meelt on Lextali vandeadvokaadid Oliver Nääs ja Kristi Rande. „Eestis on isikute karistatuse aste väga kõrge,“ märkis vandeadvokaat Kristi Rande saates "Poliitikute töölaud", tuues näiteks statistika 2013. aastast, mille järgi iga teise inimese nimi seisis karistusregistris.

„See devalveerib karistusõigust, kui iga tegu on kuritegu, siis mingi hetk inimesed kehitavadki õlgu. Kui vähetähtsad kuriteod kaotada, jääb ressurssi tegeleda olulisemate kuritegudega,“ ütles Rande.

Justiitsminister Raivo Aegi Rande jutt häiris. „Mul on vaja jälle väike täpsustus teha,“ sõnas ta. „Karistusregistris on sees ka väärteod, mida on oluliselt rohkem kui kuritegusid, nii et ei tohiks öelda, et iga teine inimene on kriminaalkorras karistatud. See ei tähenda, et ühiskond oleks ülekriminaliseeritud.“

Rande vaidles Aegile vastu. „Seda ma ei öelnudki. Ütlesin, et iga teine inimene on kantud karistusregistrisse,“ ütles Rande.

„Aga ärme seo neid kriminaalasjadega,“ kostis Aeg.

