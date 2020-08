Aasiat vallutava ettevõtte juht jagab nippe välisturgudele sisenemiseks

Aivar Aus teab häid nippe, kuidas siseneda välisturgudele. Foto: Raul Mee

Ükskõik millisele turule sisenedes on vaja tunda sealseid inimesi, rääkis Premia Tallinna Külmhoone ASi juht Aivar Aus.

Aus ütles Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et selleks on ta Aasia turgudel palganud kohalikud juhid. Veel peab ta oluliseks suuremates koostööpartnerites osaluse võtmist, et tagada koostöö järjepidevus.