Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • OMX Baltic0,06%297,22
  • OMX Riga−1,36%903,6
  • OMX Tallinn0,03%2 036,34
  • OMX Vilnius0,27%1 217,91
  • S&P 500−0,29%6 449,8
  • DOW 300,08%44 946,12
  • Nasdaq −0,4%21 622,98
  • FTSE 100−0,42%9 138,9
  • Nikkei 2251,71%43 378,31
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,75
  • 17.08.25, 08:30

Warren Buffett jätkab Apple’i aktsia müümist

Warren Buffetti juhitav Berkshire Hathaway jätkas teises kvartalis Apple’i aktsiate müümist ning loovutas enam kui 4 miljardi dollari väärtuses osaluse.
Warren Buffett
  • Warren Buffett
  • Foto: AP/Scanpix
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 03.05.25, 22:18
Warren Buffett astub Berkshire Hathaway juhi kohalt tagasi
Berkshire Hathaway pikaaegne juht Warren Buffett andis iga-aastasel aktsionäride koosolekul teada, et annab aasta lõpuks tegevjuhi ametikoha edasi Greg Abelile.
Börsiuudised
  • 06.08.25, 14:10
Buffetti taandumine jahutab Berkshire’i aktsiat
Warren Buffetti investeerimisfirma Berkshire Hathaway aktsiad on viimastel kuudel jäänud turu üldisele tõusule alla ühe suurima marginaaliga alates 1990. aastast.
Investor Toomas
  • 03.07.25, 14:01
Berkshire Hathaway langus paneb usu proovile – kasutan Warren Buffetti enda tarkust
Kuu kokkuvõtet tehes nägin kurvastusega, et kõige enam kukkus portfellis Berkshire Hathaway. Väiksed hirmuhigi piisakesed otsa ees hakkasin uurima, kas tõesti on põhjust muretsemiseks.
Börsiuudised
  • 20.06.25, 13:27
Berkshire Hathawayd tabas pärast Warren Buffetti lahkumisteadet müügilaine
94aastane investeerimislegend Warren Buffett teatas Berkshire Hathaway üldkogul, et lahkub aasta lõpus ettevõtte tegevjuhi ametist. Uudis saatis investeerimisgigandi aktsia kohe langusesse.
  • ST
Sisuturundus
  • 14.08.25, 13:04
Saunamaja või aiamaja ostmine: mida silmas pidada?
Eestlaste armastus sauna ja oma aia vastu on osa meie eluviisist. Ent kui on aeg soetada saunamaja või aiamaja, tekib rohkelt küsimusi: millist materjali eelistada, kui paks peaks olema sein, kas tellida koos paigaldusega või ehitada ise? Just neile küsimustele aitab vastuseid leida TimbersBliss OÜ esindaja Aleksei Mihhailov, kelle esialgsest saunaehitamise hobist sai alguse rahvusvaheline äri.

Enimloetud

1
Uudised
  • 16.08.25, 09:00
Kalevi šokolaaditahvli eest 8 eurot. “Inimesed ei saa seda nii palju osta nagu vanasti.”
2
Uudised
  • 15.08.25, 17:29
Nike taustaga ettevõtja ostab Rademari keti
3
Uudised
  • 16.08.25, 11:51
Raivo Vare: Putin sai Alaskal maksimumpunktid, Trump ei saanud midagi
4
Saated
  • 15.08.25, 10:26
Soomlased kaitsefirmast välja ostnud Mootor Grupp: eestlaste jäärapäisus pärsib investeeringuid
5
Uudised
  • 16.08.25, 06:00
Parim juht Neeme Tammis loob bussinduse Booking.com´i. “Väikese ambitsiooniga asju pole mõtet teha“
6
Uudised
  • 15.08.25, 06:00
Lääne-Virumaa seakasvataja: kindlasti kõik tootjad enam ei jätka, vaid pigem lõpetavad

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 17.08.25, 08:30
Warren Buffett jätkab Apple’i aktsia müümist
Uudised
  • 17.08.25, 08:30
Toidutootja Lunden Food ehitab tehase poole suuremaks
Uudised
  • 17.08.25, 08:00
Sisuloojad õpetavad, kuidas Z-põlvkonnani jõuda. “See ei ole tegelikult üldse raske!”
Uudised
  • 16.08.25, 16:30
Eesti suurima seafarmi ümber kehtestati viibimiskeeld
Uudised
  • 16.08.25, 16:30
Raadiohitid: aeg vaadata üle portfelli tootlus ja kodulaenu intress
Uudised
  • 16.08.25, 12:17
Zelenskõi sõidab esmaspäeval Washingtoni
Uudised
  • 16.08.25, 11:51
Raivo Vare: Putin sai Alaskal maksimumpunktid, Trump ei saanud midagi
Juhtkiri
  • 16.08.25, 09:44
CCCP kohtus USAga, et võtta
Maia-Liis Ossip ning Mihkel Kööbi teevad iga päev tööd, mida armastavad. “Me naudime igat päeva ja see on nüüd ongi lihtsalt kirg ja tahe teha veel suuremaid ja ägedamaid projekte ägedate inimestega.”
Sisuloojad õpetavad, kuidas Z-põlvkonnani jõuda. “See ei ole tegelikult üldse raske!”
Warren Buffett
Warren Buffett jätkab Apple’i aktsia müümist
Lunden Food tehas
Toidutootja Lunden Food ehitab tehase poole suuremaks
Maia-Liis Ossip ning Mihkel Kööbi teevad iga päev tööd, mida armastavad. “Me naudime igat päeva ja see on nüüd ongi lihtsalt kirg ja tahe teha veel suuremaid ja ägedamaid projekte ägedate inimestega.”
Sisuloojad õpetavad, kuidas Z-põlvkonnani jõuda. “See ei ole tegelikult üldse raske!”
USA president Donald Trump võttis Venemaa liidri Vladimir Putini Alaskal vastu punase vaibaga, mis on ebatavaline žest.
Raivo Vare: Putin sai Alaskal maksimumpunktid, Trump ei saanud midagi
USA president Donald Trump ja Venemaa liider Vladimir Putin Alaskal
Trump ja Putin relvarahu Ukrainas ei sõlminud. “Kokkulepet pole enne, kui kokkulepe on sõlmitud”
Neeme Tammise enam kui sajamiljonilise käibega Hansa Gruppi kuulub mitukümmend ettevõtet, ent lisaks on ta investeerinud ka Eesti idufirmadesse.
Parim juht Neeme Tammis loob bussinduse Booking.com´i. “Väikese ambitsiooniga asju pole mõtet teha“
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.
Zelenskõi sõidab esmaspäeval Washingtoni
Saates “Investor Toomase tund” jagas investor Marko Oolo mõtteid, mida peaks jaeinvestor jälgima, et enda portfelli tootlust suurendada.
Raadiohitid: aeg vaadata üle portfelli tootlus ja kodulaenu intress
Saunamaja või aiamaja ostmine: mida silmas pidada?
  • ST
Saunamaja või aiamaja ostmine: mida silmas pidada?
Trump käis reedel välja terase ja kiipide osas tariifide kehtestamise plaani. Tariifide suurusena on välja käidud nii 100%, 200% kui ka 300%.
Trump ähvardab kuni 300% suuruste tariifidega, kiibiaktsiad langevad
New Yorgi börsi (NYSE) kaupleja jälgib, kuidas USA president Donald Trump tervitab Venemaa presidenti Vladimir Putinit Ukraina sõja lõpetamise läbirääkimistel Elmendorf-Richardsoni ühendbaasis Anchorage'is Alaskal 15. augustil 2025.
USA aktsiaturge mõjutas ebakindlus intressimäärade ja rahuläbirääkimiste osas
USA tarbijad prognoosivad inflatsiooni ning töötuse suurenemist.
USA tarbijate kindlustunne langes esimest korda nelja kuu jooksul
LSEG analüütikud on konkurendi kasumikasvu suhtes optimistlikumad.
Amazon või Alibaba? Analüütikud avasid, kumba ootab suurem kasv
Tallinna börs edenes reedel 0,03% ning nädala lõikes 0,15%.
Balti börsi suurim tõusja oli Tallinna Vesi, USA aktsiaturud alustasid erisuunaliselt

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    0 k 30 p 24 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

USA president Donald Trump võttis Venemaa liidri Vladimir Putini Alaskal vastu punase vaibaga, mis on ebatavaline žest.
Uudised
  • 16.08.25, 11:51
Raivo Vare: Putin sai Alaskal maksimumpunktid, Trump ei saanud midagi
Seni perekond Juksari kätte kuulunud Rademarite poodide kett võib peagi saada kinnituse uuele omanikule üleminekuks.
Uudised
  • 15.08.25, 17:29
Nike taustaga ettevõtja ostab Rademari keti
Neeme Tammise enam kui sajamiljonilise käibega Hansa Gruppi kuulub mitukümmend ettevõtet, ent lisaks on ta investeerinud ka Eesti idufirmadesse.
Uudised
  • 16.08.25, 06:00
Parim juht Neeme Tammis loob bussinduse Booking.com´i. “Väikese ambitsiooniga asju pole mõtet teha“
Trump käis reedel välja terase ja kiipide osas tariifide kehtestamise plaani. Tariifide suurusena on välja käidud nii 100%, 200% kui ka 300%.
Börsiuudised
  • 15.08.25, 21:33
Trump ähvardab kuni 300% suuruste tariifidega, kiibiaktsiad langevad
Kuula intervjuust veel, miks Kalev käibemaksu langetamist ei poolda.
Uudised
  • 16.08.25, 09:00
Kalevi šokolaaditahvli eest 8 eurot. “Inimesed ei saa seda nii palju osta nagu vanasti.”
“Minu esimene küsimus oli: miks tervisekassa sisemised kontrollid ja protseduurid ei püüdnud sellise suurusjärguga kulu kinni enne, kui see skandaaliks paisus,” kirjutab Raamatupidaja.ee juht Mare Timian.
Arvamused
  • 14.08.25, 19:00
Endine siseaudiitor: tervisekassa skandaal võib maksta maksumaksjale 600 000 eurot
CCCP kohtus USAga, et võtta
Juhtkiri
  • 16.08.25, 09:44
CCCP kohtus USAga, et võtta
Saunamaja või aiamaja ostmine: mida silmas pidada?
  • ST
Sisuturundus
  • 14.08.25, 13:04
Saunamaja või aiamaja ostmine: mida silmas pidada?

Podcastid

Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
Investor Toomase tund
Oolo ja Kiivramees jagasid nõu, kuidas investor saaks tootlust suurendada
00:00
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
Äripäeva fookuses
Marko Mihkelson: Trump võib sõja jätkumise ajada Ukraina süüks
00:00
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Hommikuprogramm
Börsiajakirjanik: turud endiselt ei usu Trumpi lubadusi
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Hommikuprogramm
Taastuva korterituru kõrval kasvab tempokalt ka huvi eramute vastu
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Hommikuprogramm
Sander Danil: turud püsivad hoolimata kõrgest riskist mugavustsoonis
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
Hommikuprogramm
Igor Rõtov hoiatab: Putin jahib Alaskal Eesti jaoks kõige halvemat stsenaariumit
19.08.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
Mullu sügisel kartis Kundas asuva Pargi 8 korteriühistu haldur Kairi Raudberg, et vaatamata pingutustele jääb vilets maja renoveermiata, siis nüüd on väljavaated juba palju paremad.
Riigi IT-käki kohtusse viinud korteriühistu sai uue võimaluse
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
Rahapesubürood üüratu trahviga rünnanud LHV on olnud pikalt asutuse hambus
“Meil ei ole huvi minna vaidlusesse.“
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025