Eesti inimene tahab maamajas ise kõpitseda

Maamaja. Foto: Meeli Küttim

Kinnisvarabüroo Uus Maa kutselised maaklerid Ketlin Jundas ja Meelis Paldre kinnitasid "Uus Maa kinnisvarasaates", et nii huvi maamajade ja suvilate vastu kui ka nendega tehtud tehingute arv ei ole suvega kahanenud.

Saates selgub, et kevadine kriisiaeg on tõuganud inimesi veelgi rohkem ise kõpitsema, otsitakse maamaju ja krunte, kus saab ise ehitada ja mida on võimalik arendada.

Samuti räägime, kas ja kuidas langevad kokku turuosaliste hinnaootused ning kui palju on turul veel saada Tallinnast kuni poolesaja kilomeetri kaugusel vanu talumaju.

Saadet juhib Lauri Leet.

Kuula saadet siit:

