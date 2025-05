Esmaspäeval jõudis avalikkuse ette uudis, et USA ja Hiina on kokkuleppele jõudnud ning hävitavalt kõrgeid tollitariife vähemalt järgmise 90 päeva jooksul kehtima ei panda. Kindlasti annab see rahvusvahelistele ettevõtjatele väikese hingetõmbeaja, kuid vaadates viimaste kuude välkkiireid käike ühes ja teises suunas, tuleb anda endale aru, et tegemist on vaid pausiga, mitte tollimöllu lõpuga.