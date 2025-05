Tagasi 15.05.25, 08:21 Kinnisvaraarendaja: Lätis on kolmega algav hind kallis "Kolleegid ütlevad, et kui nad näevad Lätis "kolme" hinna ees, on see juba kallis," rääkis kinnisvaraarendaja Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm. Ka maa ruutmeetri hind on Eestist oluliselt odavam ja detailplaneeringutega läheb kiiremini, lisas Soorm.

Riia üks probleem on selles, et nende rahvaarv väheneb veidi, Tallinnas kasvab, rääkis Taavi Soorm hommikuprogrammis.

Läti turul omad võimalused on, aga buumi Riias ei paista, ütles Soorm. "Päris nii ei ole, et Daugava jõest on nüüd kulda leitud ja ja siis kohalikud kauboid on oma vankritega sinnasuunas teele asunud. Need tegijad, kes seal Eestist on olnud, on seal tõesti olnud juba pikki aastaid," sõnas Soorm.